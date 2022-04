PSG : Le tacle Neymar aux anciens joueurs qui donnent leur avis

Présent sur le devant de la scène depuis l'âge de ses 17 ans et ses débuts avec le FC Santos, Neymar a appris à vivre avec la pression médiatique qui l'entoure mais aussi avec les critiques, qu'il a reçu durant toute sa carrière que ce soit au Brésil, au FC Barcelone ou au PSG. Néanmoins, l'international brésilien a des limites et n'accepte pas tout.

Neymar ironise sur son "manque de palmarès"

Buteur lors de la victoire du PSG en classique contre l'Olympique de Marseille ce week-end, l'attaquant Neymar s'est lâché sur les critiques reçues d'anciens joueurs ces derniers jours. Ce matin, la star brésilienne a répondu à un commentaire de l'ancien joueur de Liverpool, Fabio Aurelio, qui s'est dit déçu de la carrière de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Les notes du PSG face à l'OM : Neymar avait vraiment envie, Donnarumma se manque

Sur son Instagram, Neymar a posté une story avec une impression de la déclaration de l'ancien défenseur à GOAL, ironisant sur son commentaire et montrant également certains de ses accomplissements professionnels à côté. "Je suis vraiment déçu, mince", a déclaré Neymar, avec des émojis en pleurs. "Et je n'ai même pas encore tout posté", a ajouté la star, en faisant référence à ses titres et récompenses indivudelles.

Fabio Aurélio : "C'est une erreur qu'il n'ait jamais gagné un Ballon d'Or"

L'attaquant brésilien a ensuite publié une vidéo sur son réseau social Instagram dans laquelle il s'est défoulé et a expliqué son état d'esprit : "5 minutes d'interview et ne parler que de la vie des autres. Vous voulez critiquer, critiquer, mais dire de la m... comme ça, ça ne marche pas", s'emporte Neymar.

PSG : Ronaldinho explique l'élimination en C1 et défend Neymar

L'article continue ci-dessous

Dans l'interview, Fabio Aurelio s'est montré préoccupé par l'avenir de l'attaquant, déclarant que si c'était lui, il serait "déçu" pour sa carrière. "Je dis toujours que si j'étais lui, je serais très déçu. Les ambitions qu'il a, et pour la qualité et le talent qu'il a, le fait qu'il n'ait jamais gagné un Ballon d'Or semble être une erreur. Il a toutes les conditions pour cela, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que certaines choses sont plus importantes pour lui que le football, je ne sais pas...", a commenté l'ancien joueur.

Au cours de sa carrière, Neymar a remporté 26 titres, mais n'a pas encore été élu meilleur footballeur du monde. De plus, et pour toute l'attente créée, le Brésilien est la cible des critiques de la part de la presse française qui attend bien mieux de lui. Cette saison, cependant, et après son retour de blessure, la star brésilienne a retrouvé une bonne forme, avec huit buts et trois passes décisives lors de ses dix derniers matches avec le PSG.