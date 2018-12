PSG - Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, soutient aussi Adrien Rabiot

Avec sa décision de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et de quitter le club de la capitale avant ou à la fin de son contrat, Adrien Rabiot est au cœur de toutes les critiques, notamment de la part de son employeur.

Antero Henrique a notamment répondu à Véronique Rabiot, la mère du joueur qui représente ses droits. Sur les ondes de RMC, le directeur sportif portugais a raconté sa version des faits. "Il faut préciser qu’à un moment on a trouvé un accord de principe pour prolonger avec le joueur, son représentant et les avocats. Mais sans explication, ils ont arrêté les négociations d’un coup. Je suis persuadé qu’il a trouvé un accord avec un autre club."

Après l'UNFP mercredi, c'est au tour de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, de voler au secours du milieu de terrain âgé de 23 ans. "Le football consiste-t-il à gagner des matches ou à faire des profits ? Adrien Rabiot a le droit de NE PAS signer un nouveau contrat avec son club. Jean-Marc Bosman s'est battu pour ce droit. L'UNFP et la FIFPro le défendent", a commenté la FIFPro sur son compte Twitter.

Is football about winning games or making profit?@Adriien_Rabiiot has the right NOT to sign a new contract with his club.

Jean-Marc Bosman fought for this right, and @UNFP and FIFPro defend it. https://t.co/8pf0SA7NaF — FIFPro (@FIFPro) 20 décembre 2018