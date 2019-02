PSG - Le quatrième but ne sera pas attribué à Mbappé

Le quatrième des cinq buts parisiens ne sera pas attribué à Kylian Mbappé par la LFP, malgré la demande de l'attaquant sur Twitter.

Le PSG s'est largement imposé ce mercredi soir en match en retard de la 17e journée de Ligue au Parc des Princes contre Montpellier (5-1). Un match dans lequel trois des cinq buts parisiens ont été inscrits sur des frappes contrées par des défenseurs héraultais.

Mais celui qui a fait le plus parler depuis est le quatrième but parisien : un ballon dévié dans ses propres filets par Vitorino Hilton après avoir été touché par Kylian Mbappé à la suite d'un centre du très bon Layvin Kurzawa. L'attaquant parisien réclamait malgré tout dans la soirée sur Twitter que cette réalisation lui soit attribuée.

"Bonsoir la LFP, comment on fait pour le quatrième but ? Vous pouvez me l'offrir pour privilégier l'attaque.. et surtout pour pas donner un CSC à Hilton", pouvait-on lire sur le compte du champion du monde.

Bonsoir 👋🏽 @LFPfr @Ligue1Conforama



On fait comment pour le 4e but ?

Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton 😏 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 20 février 2019

Mais l'appel du pied de l'ancien monégasque n'a pas été entendu par la commission des compétitions, qui a donné le but au vétéran montpelliérain contre son camp, considérant certainement que la frappe de Mbappé n'était initialement pas cadrée : "Désolé Kylian Mbappé, la commission des compétitions a tranché sur l'attribution des buts de PSG-Montpellier."

Désolé @KMbappe 🤷‍♂️



La commission des compétitions a tranché sur l'attribution des buts de #PSGMHSC 📝➡ https://t.co/LpEMC1E03h pic.twitter.com/KSpVUZV6JF — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 21 février 2019

Mbappé pourra toujours se consoler avec le cinquième but des Rouge et Bleu, lui aussi inscrit sur un tir dévié par Hilton, mais qui lui a bien été attribué. Un 20e but en 19 matches de Ligue 1 cette saison pour celui qui continue d'affoler tous les compteurs. Une bonne soirée donc pour l'attaquant parisien et ses coéquipiers, qui augmentent leur avance en tête du championnat : ils comptent désormais 15 points d'avance sur Lille, leur duaphin, avec encore un match en retard à disputer à Dijon.

Buteur successivement contre Manchester United, Saint Etienne et Montpellier en à peine plus d'une semaine, Kylian Mbappé aura de nouveau l'occasion de s'illustrer dès samedi, alors que le PSG accueillera Nîmes, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un match dans lequel il pourrait encore occuper la pointe de l'attaque parisienne, en l'absence d'Edinson Cavani, toujours blessé. L'Uruguayen espère être de retour pour le match retour contre Manchester United, le 6 mars prochain.