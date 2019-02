PSG, le père de Neymar monte au créneau : "Mon fils n'est pas un pourri gâté"

Le père de Neymar a défendu son fils, critiqué au Brésil notamment, et a refusé de voir son attitude blâmée sans cesse.

Neymar est devenu le vilain petit canard du football mondial. Depuis la Coupe du monde 2018 et ses simulations à répétition, l'international brésilien est souvent critiqué pour son attitude. Au Brésil notamment, Neymar a perdu son statut d'intouchable qu'il avait il y a quelques années et est souvent sous le feu de la critique. La dernière en date, celle de Walter Casagrande qui a accusé le numéro 10 de l'équipe brésilienne et le PSG d'être un "gâté".

Dans une interview accordée à Grande Circulo' sur SporTV, Neymar Sr est revenu sur les critiques incessantes concernant son fils qui serait trop "gâté et choyé" : "Bien que vous vouliez mettre Neymar dans une position dorlotée, ce n'était pas pertinent, vous deviez parler sport. Il est naturel qu'un enfant soit protégé par ses parents (...) S'il est protégé par ses parents, amen. Le fait de dire qu'il est pourri gâté, choyé, n'a rien de pertinent".

"Mon fils n'a pas de bouclier"

"Mon fils est l'un des joueurs qui s'entraîne le plus. Il a beaucoup de responsabilités professionnelles, il ne fuit rien. Il n'y a pas de bouclier. Mon fils joue tout le temps : mercredi et dimanche. Quel bouclier ? Non, il vit sa vie, il est libre. Il ne vit pas dans la maison de ses parents, il a sa maison, ses amis", a ajouté le père de Neymar qui est présent, quasiment au quotidien, dans la carrière de l'international brésilien depuis sa venue en Europe.

Le week-end dernier dans Téléfoot, Neymar Senior avait déjà pris la parole pour parler de la relation de son fils avec la France et des rumeurs de transfert : "Il n’y a que deux personnes qui peuvent parler pour Neymar : lui et moi. Un de nous deux a-t-il parlé au Barça ou à un autre club ? Non. Mais dès que l’on parle de transfert, c’est impossible de laisser le nom de Neymar de côté. C’est amusant, ça nous distrait. Paris est le présent et le futur de Neymar. Pour son avenir, c’est difficile d’en parler, tout va très vite dans le football".

Toujours blessé, de son côté, Neymar est discret dans les médias ces derniers temps, mais a tout de même avoué dans une interview accordée à Globo TV qu'il avait eu du mal à digérer cette nouvelle blessure : "Cette fois, j'ai eu plus de mal à digérer. J'ai passé deux jours à pleurer chez moi. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit : 'Je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite'. Je n'étais pas triste". Rentré au Brésil pour finir de se soigner, Neymar devrait retrouver les terrains dans quelques semaines.