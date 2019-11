PSG, le nouveau salaire de Verratti dévoilé ?

Marco Verratti (27 ans) est lié au PSG jusqu’en juin 2024. La presse italienne dévoile son salaire.

Marco Verratti vient de prolonger son bail au PSG (2024) et si la nouvelle a été rendue officielle depuis quelques jours, on connait désormais le prix du joueur selon les médias italiens.

En effet, d'après le Corriere dello Sport, qui explique que l’international transalpin aux 36 sélections était suivi par la avant sa prolongation, Verratti émargerait désormais à 17 M€ nets par an. Son agent Mino Raiola a donc bien travaillé.

Tès attaché au PSG, Verratti espère bien y finir sa carrière comme il l'a confié au micro de Téléfoot dimanche dernier :

"Le PSG ? Ça représente une jolie histoire. Quand je suis venu ici, je ne m’attendais pas du tout à rester autant d’années. Si je suis resté ici, c’est parce que le club me donne tout ce que je recherche dans le football. Je n’ai pas de problème à finir ma carrière ici. J’entends toujours de gens qui me disent “pourquoi tu ne tentes pas une autre expérience ?” Pour moi, ici c’est comme le premier jour. J’ai toujours envie d’aider l’équipe. Pour moi gagner ici sera différent que de gagner dans une autre équipe. Avec cette équipe, si on n’a pas de problème, je pense que l’on peut faire de très bonnes choses en Ligue des Champions.", avait-il dit.