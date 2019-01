PSG : le message énigmatique de Neymar après sa blessure

La star brésilienne a posté un nouveau message sur son compte Instagram, ce mercredi.

Après avoir fait le déplacement à Barcelone pour entamer son protocole médical, Neymar a communiqué sur les réseaux sociaux.

Dans une story Instragam postée sur son compte officiel, le Brésilien fait référence à son amour pour les super-héros, montrant ses tatoutages de Spiderman et Batman tout en se fendant d'un message assez énigmatique.

"Typique du film de super-héros. Au début, on dirait que tout va de travers, puis vient la fin qui nous montre que quand on LUTTE pour ses objectifs, on décroche la victoire", a-t-il écrit. Une réflexion optimiste par rapport à sa situation actuelle.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, le PSG a indiqué ce mercredi que la star serait absente 10 semaines et éviterait une opération pour sa fracture du 5ème métatarsien.