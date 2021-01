PSG : le CUP n'a toujours pas rencontré Leonardo

Le CUP est sans nouvelles de Leonardo depuis que le groupe Ultras a sollicité une rencontre avec le directeur sportif parisien. C'était mi-novembre.

Ce lundi, le président du Collectif Ultras Paris a été interrogé par Bleu Paris. Dans l'émission 100% PSG La Tribune, Nicolas Boffredo a salué l'arrivée du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Il a également fait le point sur le relation du CUP avec la direction sportive du club, et en particulier Leonardo.

Le CUP propose aussi de voir Pochettino

Dans un communiqué mi-novembre, le CUP avait demandé à rencontrer le dirigeant à la suite de ses propos maladroits lors d'un live relayé par les médias du club. Leonardo avait affirmé que Marseille était davantage une ville de foot que Paris. Un discours qui n'avait pas été du goût des supporters.

Depuis cette invitation, le groupe Ultras n'a eu aucun retour de la part de Leonardo, qui n'a sollicité personne du CUP selon son président. "Pas de son, pas d'image, aucun contact n'a été pris. On attend toujours", regrette Nicolas Boffredo.

Plus d'équipes

Si la rencontre avec Leonardo finissait par avoir lieu, 'Bobo' propose que Pochettino soit présent lui aussi : "De base, on voulait rencontrer la direction sportive donc aussi l'entraîneur Thomas Tuchel. C'était un peu le but de ce communiqué, qu'il y ait un lien entre le sportif et les supporters. Donc, oui si on a la possibilité de rencontrer Pochettino, ce sera avec plaisir. Comme ça, on parlera du passé, de son époque de joueur avec le PSG et on lui expliquera que quand on va revenir, il va revivre la même ambiance."