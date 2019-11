PSG - Le coup de gueule de Luis Fernandez en faveur d'Edinson Cavani

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez ne comprend pas le manque de considération dont serait victime l'Uruguayen dans la capitale...

Meilleur buteur de l'histoire du et chouchou des supporters du club francilien, Edinson Cavani vit peut-être la saison de trop dans la capitale. Âgé de 32 ans, celui qui était arrivé en 2013 au PSG doit désormais se contenter d'un statut de remplaçant, barré par la concurrence d'un Mauro Icardi très en forme à la pointe de l'attaque ces dernières semaines. Longtemps blessé à la hanche, puis abonné au banc, l'Uruguayen pourrait trouver le temps long à Paris...



S'il a retrouvé la compétition face à l’ (4-0) et contre , vendredi soir (2-1), force est de constater qu'Edinson Cavani n'a pas vraiment marqué des points lors de ses deux entrées. Pour autant, selon Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu, le Matador mérite un tout autre traitement.

"Vous refaites le même débat que quand il y avait Zlatan"

"Celui qui a quand même marqué l’histoire de ce club, à ce poste-là, c’est monsieur Cavani. Et du jour au lendemain... cela fait deux ou trois matchs qu’Icardi vous met deux buts et ça y est, vous avez effacé Cavani ! Vous refaites le même débat que quand il y avait Zlatan", a expliqué Luis Fernandez sur RMC.

"Edinson Cavani, on le mettait à gauche, il n’a rien dit le pauvre. Il a joué, a fait ce qu’on lui a demandé en termes de générosité, d’engagement par rapport à un club et ses supporters", a ensuite ajouté l'ancien du club. Pour rappel, Thomas Tuchel a récemment assumé ses choix. "Je n’ai pas de regrets sur la composition d’équipe. Nous avons pris la décision de laisser Mauro sur le terrain car il marque des buts actuellement (...) C’était la même chose auparavant pour Edinson pendant de nombreuses années. Avant-centre, ce n’est pas un poste où tu laisses un buteur sur le banc quand il est dans une situation d’efficacité, dans une bonne dynamique", a confié l'Allemand.