PSG - Le club présente son partenariat record avec le groupe Accor

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé son partenariat avec le groupe Accor lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale. Alors que le logo "All" sera apposé sur le maillot du PSG dès la saison prochaine et que le montant total du partenariat devrait tout simplement un record en ce qui concerne un club du championnat de France, l'heure était aux présentations, entre optimisme et ambitions partagées.

"Le PSG aujourd’hui fait partie du Top 3 des marques football dans le monde, ce sponsoring maillot était donc une opportunité qu’on ne pouvait pas rater.

Le club a tellement changé depuis que Nasser Al-Khelaïfi le dirige, cela n’a plus rien à voir avec ma période à la tête du club. Nasser Al-Khelaïfi a accompli un travail incroyable de développement du club", a d'abord déclaré Sébastien Basin, homme d'affaires français, ancien président du Champion de France 2018 et actuel PDG de l'opérateur hôtelier AccorHotel, nouveau sponsor du club francilien.

"Le PSG sera visible auprès du million de clients que nous accueillons chaque nuit"

Une satisfaction apparente, faisant écho à celle-ci, elle aussi assumée du président du Paris Saint-Germain, présentant un bilan plus que favorable en matière de développement pour la marque PSG au travers du globe.

Sébastien Bazin (@Accor) et Nasser Al-Khelaifi présentent les détails du partenariat entre ALL et le #PSG. L'ancien président et l'actuel. pic.twitter.com/0N0733Aqoy — Goal France (@GoalFrance) 22 février 2019

"Aujourd’hui, le PSG compte 65 millions de fans sur les réseaux sociaux à travers le monde. Nous avons également 65 fans clubs à travers le monde. Au niveau commercial, le PSG est devenu l’un des top clubs européens. Nous vendons désormais 1 million de maillots chaque année. Notre chiffre d’affaires a été multiplié par 8 depuis 2011 (...) On a envoyé la présentation du sponsoring maillot du PSG a plus de 200 entreprises. Nous avons rencontré environ 35 entreprises de dimension internationale. Et nous avons finalement établi une shortlist de cinq compagnies mondiales. Très vite, Accor est sorti du lot. Tellement de synergies imaginables avec Accor, c’est incroyable", a en effet confié Nasser Al-Khelaïfi, soucieux de la bonne santé financière de son club.

"Accor est grand, puissant, avec une croissance extrêmement rapide à l’international. Accor c’est 290 000 employés, 4800 hôtels, une présence dans plus de 100 pays. Dans nos établissements, le Paris Saint-Germain sera visible, auprès du million de clients que nous accueillons chaque nuit à travers le monde. Au total, Accor compte plus de 60 millions de clients. Nous avons une ouverture vers toutes les cultures à travers le monde, nous somme une véritable compagnie mondiale, qui sait parler à toutes les cultures, à tous les clients, à toutes les entreprises", a ensuite rebondi Sébastien Bazin.

​"Pour obtenir une telle visibilité, il nous aurait fallu deux ans"

"Avec Nasser, On se connait depuis 10 ans, ça a beaucoup aidé dans les négociations ces dernières semaines. On a ouvert au cours des 10 derniers jours plus d’opportunités que ces dernières années. C’est tellement plus qu’un sponsoring maillot. J’espère de la visibilité pour un nom ALL encore inconnu il y a 48 heures. Pour obtenir une telle visibilité, il nous aurait fallu deux ans ; avec le PSG, ça représente moins de 48 heures. C’est ça qu’on achète quand on sponsorise un club tel que le PSG", a enfin expliqué l'homme d'affaires âgé de 57 ans.

ALL et le PSG, c'est 3 saisons et 3 saisons supplémentaires en option. Le montant ? «Un très bon montant» selon Nasser Al-Khelaifi... pic.twitter.com/XeZxj5N8sR — Goal France (@GoalFrance) 22 février 2019

Lui aussi présent lors de cette présentation officielle, Marc Amstrong, le directeur sponsoring du PSG, a pour sa part conforté ces mots en faisant l'éloge de l'image vendue par le club de la capitale, particulièrement développée en partie grâce à l'apport des jeux vidéo. "La visibilité du maillot du PSG ? On peut mesurer qu’au moins 40 millions de personnes le voient chaque jour a travers le monde. C’est sans compter sur les 700 millions de parties jouées chaque année sur le jeu FIFA avec le PSG, qui accroissent encore la visibilité de notre maillot et de son sponsor".