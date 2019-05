PSG - Le club dément une altercation entre Neymar et Draxler

Mardi soir, Le Parisien avait publié un article évoquant une altercation entre Neymar et Draxler. Une information démentie par le PSG ce mercredi.

Au sortir d'une défaite au goût amer face au en finale de la , le 27 avril dernier, peu de joueurs du avaient eu la force de s'exprimer face aux médias, alors que la saison du club de la capitale venait de tourner au fiasco, sur la pelouse du Stade de qui l'avait de nombreuses fois sacré ces dernières saisons. Parmi eux, Neymar, lui, n'avait pas manqué l'occasion d'extérioriser son énervement.

"Les jeunes (du PSG), ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent ; le coach donne ses consignes mais ils répondent [...] Nous, on a de l'expérience et ils doivent le respecter...", avait ainsi lâché le Brésilien, remonté. Mardi soir, le quotidien Le Parisien publiait des informations exclusives sur les coulisses de ces déclarations, avançant des différents avec Presnel Kimpembe, Alphonse Areola, mais surtout Julian Draxler.

Le PSG réfute les informations publiées par le Parisien

Selon le média francilien, Neymar aurait en effet eu une altercation verbale avec son partenaire allemand, en marge de la rencontre perdue face à (3-2). En cause, les critiques de l'ancien joueur de Wolfsburg directement adressées à Neymar, qui aurait répliqué en déclarant ces mots : "Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière", avant d'être séparé physiquement par son entraîneur et Antero Henrique.

Drôle de jeu de @le_Parisien : présenter @neymarjr , un phénomène du foot mondial, comme un joueur qui se bat avec ses coéquipiers dans le vestiaire.

Comment pouvez-vous inventer de telles choses ? Étiez-vous dans le vestiaire ?

Ney = @PSG_inside ❤💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 mai 2019 ​

Au lendemain de ces informations publiées par le Parisien, le Paris Saint-Germain s'est chargé d'y répondre en les réfutant formellement via un message publié sur Twitter. "Drôle de jeu de Le Parisien : présenter Neymar, un phénomène du foot mondial, comme un joueur qui se bat avec ses coéquipiers dans le vestiaire. Comment pouvez-vous inventer de telles choses ? Étiez-vous dans le vestiaire ?", peut-on lire sur le tweet en question.