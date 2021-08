PSG - Le Bayern aurait ciblé Kehrer en cas de départ de Süle

Selon les informations de Sport Bild, le Bayern, qui pourrait voir partir Niklas Süle cet été, serait intéressé par le profil de Thilo Kehrer.

Après avoir frappé fort sur le marché des transferts avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain cherche désormais à se délester de ses indésirables. Parmi eux, Thilo Kehrer est celui qui suscite un certain nombre d'intérêts, notamment en Allemagne.



Arrivé en 2018 dans la capitale française en provenance de Schalke 04, le polyvalent défenseur est annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen, club ayant déjà fait venir Mitchel Bakker cet été. Mais selon les informations de Sport Bild, un autre club allemand est sur les rangs. Et non des moindres, s'agissant du Bayern Munich.

Une éventuelle arrivée liée à un départ de Niklas Süle

Suite aux départs de David Alaba et Jerome Boateng, libres de tout contrat, le Champion d'Allemagne est moins fourni qu'il ne l'était dans le secteur défensif. En plus de cela, un départ de Niklas Süle ne serait pas à exclure, le club bavarois étant disposé à écouter les offres si celles-ci avoisinent les 30 millions d'euros.





Toujours selon Sport Bild, si l'international allemand venait à quitter le club, Thilo Kehrer serait dans les petits papiers munichois. Le joueur ayant les mêmes représentants que l'attaquant Eric-Maxim Choupo-Moting, lequel avait quitté Paris pour Munich, les négociations pourraient, de fait, être facilitées.

De plus, son salaire annuel - proche des cinq millions d'euros bruts annuels - apparaît plus abordable pour les finances des pensionnaires de l'Allianz Arena que pour le Bayer Leverkusen. Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2023 à Paris, le défenseur pourrait donc retrouver l'Allemagne par la grande porte, trois ans après.