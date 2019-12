PSG - Le Barça a prévu de revenir à la charge pour Neymar ?

Le FC Barcelone serait séduit par le retour au plus haut niveau du Brésilien et pourrait retenter sa chance à l'été 2020.

Neymar a réalisé un mois de décembre de très haute volée avec le . Souvent blessé depuis son arrivée dans la capitale à l'été 2017, l'international brésilien est monté en puissance depuis son retour de blessure et s'est montré plus décisif que jamais sous la tunique du club de la capitale. Un retour au premier plan impressionnant pour l'ancien attaquant du qui prouve que lorsqu'il est sur le terrain, aucune critique ne peut l'atteindre.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain l'été dernier, Neymar s'est montré plusieurs fois flou sur ses envies pour l'avenir. Le Brésilien a parfois indiqué que peu importe où il jouait tant qu'il joue au football, laissant penser qu'il souhaite encore partir, et d'autres fois il a indiqué se sentir bien à Paris, laissant entendre que ses envies de départ de l'été dernier ne sont qu'un lointain souvenir. Mais du côté du FC Barcelone, le comeback impressionnant de Neymar intéresse.

Un plan déjà établi ?

L'article continue ci-dessous

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait pour objectif de récupérer Neymar en 2020. Attentif et impressionné par les performances de l'international brésilien, le club catalan serait à l'affût et compterait profiter du prochain mercato estival pour revenir à la charge auprès du Paris Saint-Germain afin de boucler le retour de Neymar. Les choses sont simples, si Neymar poursuit sur ce rythme, le Barça attaquera l'été prochain.

Eric Abidal avait d'ailleurs laissé entendre cette tendance récemment dans une interview accordée à Sport. Le FC Barcelone qui tient un cahier des charges et s'organise à l'avance aura une réunion dans les prochaines semaines pour préparer sa stratégie sur le marché des transferts en vue de l'été prochain et se penchera sans doute sérieusement sur le dossier Neymar. Selon Mundo Deportivo, le plan serait déjà bien ficelé.

Le différend opposant les deux parties devant les tribunaux serait ainsi effacé au profit d’une juteuse prime. La vente de Philippe Coutinho sera ensuite capitale pour obtenir les fonds et libérer la masse salariale suffisante pour faire venir le Brésilien du PSG. De son côté, le club de la capitale ne se laissera pas faire et a déjà commencé à échanger avec le clan Neymar sur une possible prolongation de contrat. La partie entre le PSG et le Barça est loin d'être terminée.