PSG - Layvin Kurzawa : "Compliqué de voir l'équipe bien jouer sans moi"

Sujet à des blessures durant de longs mois, Kurzawa, de retour sur les terrains en club comme en sélection, s'est confié sur cette période charnière.

De retour à la lumière après des mois de galère. Voici, en quelques mots, un parfait résumé de la situation de Layvin Kurzawa. Longtemps éloigné des terrains, l'ancien joueur de l'AS a été gêné par des blessures conséquentes mettant un sérieux coup de frein à sa progression sous les couleurs du , un club dans lequel il n'a encore jamais disputé plus de 20 matches sur une saison de . Trop peu pour un joueur arrivé en fanfare dans la capitale.

Néanmoins, depuis le 20 février dernier et un retour en tant que titulaire face au MHSC (5-1), Layvin Kurzawa vit des heures plus heureuses, enchaînant les matches avec le Champion de et profitant des absences à son poste pour retrouver Clairefontaine et l'Equipe de France ces derniers jours. Titulaire face à la Moldavie (1-4) vendredi soir, le natif de Fréjus devrait l'être de nouveau lundi face à l' . Inespéré il y a encore quelques mois.

"Envie de reprendre le plus vite possible pour les aider"

"C'était compliqué parce que ça a duré un certain temps entre la pubalgie et l'hernie discale. Cela m'a fait un peu peur parce qu'on me parlait d'hernie discale, normalement ce sont les vieux qui ont ça. (...) Cela a été beaucoup de travail physique, en salle et avec le kiné. Tout s'est bien passé. Cela a été compliqué de voir l'équipe bien jouer sans moi. Cela m'a donné encore plus envie de reprendre le plus vite possible pour les aider", a confié le Parisien sur le sujet au site officiel du PSG, samedi.

Si cela a été compliqué pour lui, le principal intéressé reprend des couleurs ces dernières semaines, si bien en Equipe de France qu'avec son club, sous la houlette de Thomas Tuchel, un entraîneur qu'il apprécie, de même que le reste du vestiaire francilien.

"J'ai pu voir tout ce qui s'est passé, tous les discours qu'il a pu avoir et c‘est vrai qu'il a ce truc en plus, qui donne envie de se donner pour lui, d'aller au charbon pour lui, de lui donner ce qu'il nous donne par la parole. Ça, tous les joueurs le savent et le suivent aujourd'hui. Il apporte beaucoup au groupe et nous, on essaye de lui redonner avec nos prestations sur le terrain. C'est peut-être le coach qu'il fallait à ce PSG-là", a ainsi ajouté le latéral gauche. L'Allemand appréciera.