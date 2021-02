PSG, l'ancien agent de Marco Verratti revient sur son faux départ à Barcelone

Donato Di Campli est revenu sur l'arrivée de Marco Verratti au PSG et sur l'intérêt du FC Barcelone pour l'Italien en 2017.

Neuf ans déjà que Marco Verratti est au Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance de Pescara en 2012, en même temps que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, le milieu de terrain italien était alors totalement méconnu du grand public. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour s'imposer dans la capitale française et entrer dans le coeur des supporters du PSG. Aujourd'hui, Marco Verratti est devenu un cadre du PSG et l'un de ses plus anciens joueurs.

Pourtant, l'Italien aurait pu quitter le champion de France en titre plusieurs fois et notamment pour rejoindre la Liga. Le FC Barcelone, et même dans une moindre mesure, le Real Madrid, ont déjà affiché leur intérêt par le passé pour l'international italien. Mais en 2017, Marco Verratti était vraiment proche de rejoindre la Catalogne, avant de finalement prolonger son contrat avec le PSG et de voir Neymar débarquer dans la capitale.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à L'Equipe : "Quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu’on fait, explique l’ancien représentant. Il me dit de parler avec eux, qu’on parlerait avec le PSG ensuite puisqu’une prolongation était dans les tuyaux. Le PSG n’était pas super à ce moment-là, je dis à Marco : "On part ou on reste? " Il me dit "OK, on essaie une autre expérience".

"ils lui ont dit : 'On va prendre Neymar, on va te prolonger, mais tu jettes ton agent'"

"Le PSG lui a demandé de dire qu'il était vraiment heureux à Paris dans une vidéo. Marco voulait vraiment aller à Barcelone. Il a envoyé un message à Nasser pour le lui dire, je l'ai gardé. Ils proposaient beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir champion, qui est une chose différente d'être un grand joueur...Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde, mais il évolue dans un championnat faible. J’ai dit à Marco que s’il voulait devenir un champion, il devait changer d’air", a ajouté l'agent italien.

Donato Di Campli considère que le meilleur intérêt pour Verratti était de partir : "Ce n’est pas contre le PSG, mais c’est plus facile de le faire au Bayern, au Barça ou au Real. Moi j'étais un employé de Marco, je lui ai conseillé ce qui me semblait le meilleur. Mais le choix lui appartenait. Quand il s’est aperçu que ce n’était pas possible, il a eu peur. Il craignait qu’on le bloque sans jouer. Quand il est rentré à Paris pour la reprise, ils lui ont dit : "On va prendre Neymar, on va te prolonger, mais tu jettes ton agent".

"J’étais en train de forcer pour aller à la rupture, en train de faire la guerre pour le transférer à Barcelone, mais il a reculé. Je suis parti avec une kalachnikov et, à la fin, j’ai terminé avec un pistolet à eau. J'ai appelé Marco qui était avec le PSG à Miami, il m'a dit : "J'ai parlé avec Mino". J'ai compris. Par le passé, Nasser m'avait déjà convoqué pour me dire : 'Si tu essaie de prendre Marco, Marco va te laisser'", a conclu l'ex agent du milieu de terrain italien.