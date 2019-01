PSG : La vie sans Neymar, acte II

Avec l'incertitude qui plane autour de l'indisponibilité de Neymar, le groupe doit se préparer au pire. Mais il est plus soudé que la saison dernière.

Alors que les esprits sont focalisés sur le mercato, deux gros dossiers préoccupent le PSG à l'heure actuelle : l’imminente officialisation de Paredes en provenance du Zenit, et la blessure de Neymar (mais surtout la durée de son indisponibilité). Le match à Old Trafford comptant pour les huitièmes de finales de Ligue des Champions arrive à grands pas et, après avoir perdu Marco Verratti sur blessure face à Guingamp quatre jours auparavant, la situation de Neymar ne pouvait pas aussi mal tombée.

Malgré le fait que le Brésilien veuille jouer toutes les rencontres, Thomas Tuchel doit s’en mordre un peu les doigts. Mais il n’avait pas trop le choix : avec l’élimination des siens en Coupe de la Ligue par la modeste équipe de de Guingamp (1-2), il se devait aligner son meilleur XI et, comme il l’a rappelé en conférence de presse ce vendredi, ce n’est pas un joueur “avec des qualités énormes mais extraordinaires”.

Tuchel : "Nous devons attendre cette semaine le traitement"

Pour le moment, tout est encore flou. Alors que la douleur de sa lésion au cinquième métatarsien a été ravivée ce mercredi pendant le match face à Strasbourg en Coupe de France (2-0), l’incertitude plane encore comme le confirme le coach : “Il a commencé ses soins et nous devons attendre cette semaine le traitement. Cela dépend de l’évolution dans les prochains jours, c’est trop tôt pour dire exactement que faire. Tout est possible, dans une semaine on en saura plus”, rappelait-il.

La question est de savoir comment vit le groupe sans sa star, comment il appréhende un rendez-vous important avec la possible idée que son numéro dix puisse ne pas y participer. La saison dernière, cette blessure l’avait écarté des terrains dès le mois de février. Selon l’ancien coach de Dortmund, la situation n’est plus la même : “Je n’ai pas l’impression que cela ait affecté mes joueurs. Nous sommes un groupe très fort, depuis quelques semaines on s’est très bien développé. On s’entraîne très bien, avec beaucoup d’énergie, beaucoup de sérieux. Les deux (Verratti et Neymar) manquent à leurs coéquipiers, bien sûr, mais en même temps j’ai l’impression que tout le monde peut prendre ses responsabilités, continuer de jouer pour gagner”.

L'heure est à la dédramatisation

Et qu’en est-il justement, du côté des coéquipiers ? Interrogé à ce sujet, le visage de Thiago Silva s’est assombri et a chargé le corps arbitral : “Je me sens très très triste car ce sont des choses qui peuvent être évitées par les arbitres. Dans la même situation il a pris trois coups, et l’arbitre a dit que le ballon était contrôlé par Neymar et ne voulait pas siffler la faute. Ils doivent protéger les joueurs. Tout ce que Neymar fait avec le ballon, c’est des dribbles, des situations comme cela. Je ne comprends pas l’arbitrage parfois”.

Puis il a donné des nouvelles de son compatriote, qui a repris le chemin du Camp des Loges dès vendredi : “ Neymar est triste bien sûr, comme l’an dernier, il avait très bien commencé la saison et au moment le plus important de la saison il s’est fait mal. Hier on a essayé de ne pas lui rappeler et de parler tout le temps de sa blessure. On a essayé de le faire rire”. Le capitaine des Rouge et Bleu peut se targuer de bien le connaître.

Évidemment, Thomas Tuchel a déjà dans sa tête sa petite idée en cas d’indisponibilité prolongée de son meneur de jeu, même si l’on parle de deux de ses joueurs-clé : “Marco Verratti et Neymar nous manquent mais c’est notre défi de trouver des solutions. On n’a pas de joueurs qui puissent jouer comme eux, qui les remplacent parfaitement mais nous sommes une équipe forte et on doit le montrer”, expliquait-il. L’entente parfaite entre le coach francilien et Neymar donne des merveilles ces derniers mois et le grand rendez-vous à Old Trafford, le 12 février, n’aurait pas le même goût sans le Brésilien. Même pour les supporters de Manchester United.