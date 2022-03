PSG : La théorie de Ludovic Giuly sur le recrutement de Lionel Messi

Lionel Messi ne cesse d'être au centre de l'actualité en France depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. La moindre performance et attitude de l'Argentin est disséquées de près par les observateurs du football français et européen. Il faut dire qu'il y a encore quelques années, avoir Lionel Messi dans le championnat de France aurait relevé du pur fantasme. A vrai dire, même cet été, avant que son arrivée ne se matérialise, ils ne sont pas nombreux ceux qui auraient parier sur la venue de l'Argentin en France.

"Seul Paris pouvait le payer !"

Et pourtant, Lionel Messi est bel et bien là. Après un imbroglio avec le FC Barcelone, qui était son premier choix, l'international argentin s'est engagé avec le Paris Saint-Germain au cours de l'été et a quitté son club de coeur. Le club de la capitale a été fortement lié à Lionel Messi tout au long de l'année passée, au même titre que Manchester City, étant donné que le numéro 10 du Barça arrivait en fin de contrat et qu'il avait tenté de forcer son départ l'été précédent suite à la débâcle face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Si certains ont été surpris par le choix effectué par Lionel Messi cet été et surtout par la vitesse dont l'opération s'est réalisé une fois que le FC Barcelone a annoncé le départ de l'Argentin, ce n'est pas le cas de Ludovic Giuly. Ancien coéquipier de Lionel Messi au Barça, le finaliste de la Ligue des champions avec Monaco a livré sa théorie sur le recrutement de l'Argentin au micro de RMC Sport : "Qui d’autre allait le payer ? Manchester City avait pris Grealish. Si ça se passe un mois avant, Guardiola il l’accueille avec le tapis rouge. Mais là, qui peut le payer ? Seul Paris pouvait le payer !"

"Leo pensait que le Barça allait proposer de baisser son salaire de 50%"

"Quand Leo part en vacances, il sait qu’il y a un problème. Tu crois que Nasser ne l’a pas appelé ?! Bien sûr qu’il l’a appelé, bien sûr qu’ils s’étaient mis d’accord à l’avance. Leo pensait que le Barça allait proposer de baisser son salaire de 50%, mais ils ne lui ont même pas proposé ça ! Il connaît Neymar, Paredes, Di Maria… Tu crois qu’il va aller où ? Tu crois qu’ils ne l’ont pas appelé les mecs ? Ils l’ont appelé et lui ont dit ‘on t’accueille!", a ajouté l'ancien ailier du FC Barcelone.

Ludovic Giuly sous entend donc que Lionel Messi n'avait pas d'autres choix que de signer au Paris Saint-Germain une fois que le FC Barcelone a décidé de ne pas s'aligner sur les prétentions salariales de l'Argentin. Un choix de raison plus que de coeur, à en croire le vainqueur de la C1 en 2006. Une chose est sûre, six mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a essuyé beaucoup de critiques et commence à s'adapter à sa nouvelle équipe et à la Ligue 1.

En 23 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, Lionel Messi a inscrit sept buts (donc cinq en Ligue des champions) et délivré 11 passes décisives. Il est d'ailleurs récemment devenu le meilleur passeur du championnat de France sur la saison actuelle. Certes, tout n'est pas parfait, loin de là. Certaines de ses prestations font encore parler, mais l'Argentin semble monter en puissance au fil des semaines et s'est montré décisif lors de ses cinq dernières apparitions en championnat de France.