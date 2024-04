PSG, la réaction surprenante de Luis Enrique après le nul contre Le Havre

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a réagi au nul de son équipe contre Le Havre, samedi.

Le Paris Saint-Germain recevait Le Havre samedi à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Alors qu’il pouvait valider son sacre en cas de victoire, le club parisien a été accroché par une équipe normande, venue chercher des points en vue du maintien (3-3). Au terme de la rencontre, Luis Enrique a livré ses impressions au micro de Canal+.

Un mélange d’émotions pour Luis Enrique après PSG – Le Havre

C’est un résultat inattendu qui a sanctionné ce match entre le PSG et Le Havre. Les Normands, très bien disciplinés tactiquement et très en réussite ont fait douter les Parisiens. Il a fallu l’entrée de Gonçalo Ramos (un but et une passe décisive) pour débloquer la situation pour les locaux. Mais au-delà du score, Luis Enrique malgré la déception, a pris du plaisir à voir ce genre de match.

« Si je me suis régalé ? J’ai beaucoup de sentiments après ce genre de match. Il s’est passé beaucoup de choses. On a pris 3 buts contre une équipe qui a été très efficace. Mais on est revenus dans le match. Les supporters ont apprécié ce genre de prestation. On a fait quelques erreurs mais on a eu beaucoup d’occasions. Et on a bien fini le match. Nous pouvons dire que nous sommes quasiment champions. On peut le dire, même si mathématiquement ce n’est pas fait », lance le technicien espagnol.

Luis Enrique est prêt pour Dortmund

Avec ce nul, le PSG devra patienter avant de valider son 12e titre de Ligue 1. Un sacre qui pourrait être confirmé en cas de défaite de l’AS Monaco face à l’OL, dimanche. Mais en attendant, le club parisien a désormais le regard tourné vers mercredi et la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le match nul contre Le Havre ne devrait pas ébranler la confiance des joueurs à en croire Luis Enrique.

« C’est très important quand un entraineur est capable de transmettre sa force, l’envie de se battre et ne jamais abandonner. On va essayer de finir la saison de la meilleure façon possible. Dortmund ? Nous sommes préparés à gagner les deux matchs », confie le coach du PSG.