PSG : la prolongation de Mbappé, le niveau de Messi, la rumeur Ousmane Dembélé... Luis Campos se livre

Le conseiller sportif du PSG s'est livré dans une longue interview, évoquant notamment la prolongation de Kylian Mbappé et l'avenir de Lionel Messi.

Luis Campos a réglé ses comptes. Ce vendredi soir, une quinzaine de jours après la clôture du mercato estival, le conseiller sportif du PSG qui a dirigé le mercato parisien dans le sens des arrivées à livrer toutes ses vérités, que ce soit dans le dossier Neymar, sur le bilan du mercato du PSG, où encore sur sa méthode de travail.

"C'est grâce à Nasser que Mbappé est resté"

Dans une longue interview accordée à RMC où il était invité dans l'émission de Jérôme Rothen, Luis Campos est également revenu sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qu'il avait déjà côtoyé à Monaco, et a confessé que même s'il n'était pas encore officiellement en poste, il avait participé aux discussions concernant cette prolongation.

"Je suis arrivé avant sa prolongation. Les contacts ont été pris avant. Et ce n’est pas pour ça qu’il a prolongé. Je connais Kylian depuis 14, voire 15 ans. Il connaît son rôle et moi aussi, j’ai un CV pour venir ici. Le président n’a pas pris le conseiller d’un club d’un petit village (..) Quand on a parlé avec Kylian, c'était un énorme travail du président. C’est grâce à lui. Pour la Ligue 1 aussi, c'est très important. On a promis quoi ? La construction d’une grande équipe. Il n’a jamais parlé de noms de joueurs. C’est grâce au président Nasser (Al-Khelaïfi) que l'on a gardé Kylian Mbappé", a révélé le conseiller sportif du PSG.

"J'ai demandé à ce que Messi reste au PSG pendant mes trois ans"

Luis Campos n'a pas écarté de prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi, dont les contrats expirent l'été prochain : "Je suis content avec le niveau de Ramos cette année. J’ai travaillé avec lui au Real et je le connais très bien comme joueur et personne. Il va faire une très bonne saison. Il progresse et s’il continue à être performant pourquoi pas continuer avec lui. Messi, j suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG".

"Mais on ne peut pas avoir ces joueurs si on ne gagne pas, et si on ne vend pas bien les joueurs. Car on va avoir des problèmes économiques. Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau", a ajouté le Portugais.

Enfin, Luis Campos a confirmé qu'il apprécie le profil d'Ousmane Dembélé mais qu'il n'a pas envisagé de le recruter au PSG l'été dernier : "J’aime beaucoup Ousmane Dembélé. Sa position préférée, c’est sur le côté gauche de l’attaque. On a déjà Kylian Mbappé et Neymar qui ont pour position préférentielle le côté gauche. Ça veut dire qu’on va casser notre puzzle. Notre triangle actuel est un triangle à l’envers avec Kylian Mbappé en pointe."