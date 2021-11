PSG : La mystérieuse déclaration de Nasser Al-Khelaïfi sur l'avenir de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2022. L'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et va selon toute vraisemblance, et selon les nombreuses déclarations de son clan ces derniers mois, quitter le club de la capitale. Néanmoins, le PSG a encore un peu de temps pour tenter une dernière offensive et parvenir à faire changer d'avis le champion du monde 2018.

Ballon d'Or : Kylian Mbappé veut "en gagner un ou plusieurs"

Présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2021 à Paris aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, Kylian Mbappé, qui a terminé à la neuvième position du classement, a remis le trophée du Ballon d'Or féminin à Alexia Putellas. Au micro de la Chaîne L'Equipe, diffuseur de la cérémonie, Kylian Mbappé a lâché une phrase qui intrigue en Espagne : "Tout dépend quels sont les objectifs de vos carrières mais bien sûr pour moi, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs. Il y a un processus pour arriver à ce type de place et je pense que je suis sur le bon chemin."

Mbappé entretient le flou

Le mot processus soulève des questions en Espagne. Serait-ce une manière de donner un indice sur son avenir ? En tout cas, plus le temps passe et plus les observateurs du football mondial s'imaginent voir Kylian Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine. Mais cette sortie médiatique a rappelé à tout le monde que rien n'est encore signé et que tout peut encore bouger. Et ça, Nasser Al-Khelaïfi l'a bien compris. Présent également, derrière Mbappé et Messi, aux côtés de Leonardo, le président du PSG a bien évidemment été interrogé en fin de soirée concernant le sacre de l'Argentin, mais aussi sur Kylian Mbappé.

PSG : Al-Khelaifi dément les contacts avec Zidane

"Je tiens à féliciter chaleureusement Leo. C’est une immense fierté pour le club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité", a dans un premier temps déclaré le président parisien, avant d'émettre un souhait pour l'avenir. "Pour le club, c’est le premier, j’espère que ce n’est pas le dernier, j’espère que d’autres joueurs le gagneront, à commencer par Kylian. Je suis sûr qu’il veut le gagner".

Al-Khelaïfi n'abandonne pas la partie

Nasser Al-Khelaïfi a ensuité été interrogé concernant l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, au micro de la Chaîne L'Equipe, laissant entrevoir qu'il n'a toujours pas baissé les bras dans ce dossier : "Vous savez ce que j’en pense, Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu’il veut faire, nous aussi. (...) Une prolongation de contrat ? On espère".

La partie s'annonce serrée jusqu'au bout. Tant que Kylian Mbappé n'aura pas annoncé un accord avec le Real Madrid publiquement, ou que les Merengue l'annoncent eux-mêmes, le Paris Saint-Germain n'abandonnera vraisemblablement pas dans le dossier Kylian Mbappé et continuera de tenter sa chance pour faire changer d'avis le prodige français et le faire prolonger son aventure dans la capitale française.