PSG : La mise au point de Leonardo sur les contacts avec Zinedine Zidane

Zinedine Zidane au PSG, info ou intox ? Le nom de l'ancien entraîneur du Real Madrid a été fortement lié au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Le Français serait pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, cible principale de Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Le PSG aurait donc pris la température auprès de Zinedine Zidane afin de connaître son intérêt pour le poste d'entraîneur du club de la capitale.



PSG : Une rencontre avec Zinedine Zidane a déjà eu lieu ?

Selon Le Parisien, le PSG serait même allé encore plus loin et plus vite en ayant pris rendez-vous avec Zinedine Zidane. Le Paris Saint-Germain serait en négociations avancées avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi, Leonardo et les dirigeants du PSG auraient fait plus que discuter. Le Parisien rapporte que certains dirigeants du PSG, dont le directeur sportif brésilien et le directeur général Jean-Claude Blanc, auraient eu une réunion avec Zinedine Zidane début novembre, lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint.

Leonardo nie les contacts avec Zidane

Des informations qui dénotent une belle avancée du dossier Zinedine Zidane. Mais du côté du Paris Saint-Germain après la publication de ces informations, on a décidé de sortir du silence. Si Mauricio Pochettino a affirmé et réaffirmé son désir de rester au PSG, niant un intérêt concernant un départ à Manchester United, c'est cette fois-ci Leonardo qui a décidé de prendre la parole afin de donner la position officielle du leader de Ligue 1.

PSG : Mauricio Pochettino lassé par les rumeurs sur son avenir

Dans un entretien accordé à l'AFP, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs envoyant Zinedine Zidane au PSG : "On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu".

Pochettino conforté, gage de sûreté ?

Une déclaration qui va dans le sens de celles de Mauricio Pochettino ces derniers jours. Après la défaite contre Manchester City, le technicien du PSG avait balayé d'un revers de main les rumeurs lors de la conférence de presse d'après-match : "Les joueurs connaissent bien notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs".

Leonardo a donc confirmé Mauricio Pochettino tout en niant une possible venue de Zinedine Zidane dans la capitale française. L'Argentin peut donc être rassuré, bien que les déclarations du directeur sportif brésilien ne lui garantissent pas non plus une sérénité totale si les résultats ne suivent pas où que le jeu proposé par le PSG ne s'améliore pas. Pour rappel, Leonardo avait exclu ouvertement de se séparer de Thomas Tuchel avant de le virer à la trêve hivernale l'an dernier.