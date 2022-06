PSG : "La meilleure version de Messi de tous les temps", prédit Nasser Al-Khelaïfi pour la saison prochaine

Nasser Al-Khelaifi pense que la valeur réelle de l'Argentin sera démontrée en 2022-23, maintenant qu'il s'est adapté dans la capitale française.

Le Paris Saint-Germain n'a pas vu le vrai visage de Lionel Messi lors de sa première campagne au Parc des Princes, mais Nasser Al-Khelaifi a affirmé que la "meilleure version de tous les temps" de l'Argentin sera visible lors de la saison 2022-23. L'arrivée du septuple Ballon d'Or dans la capitale française a suscité beaucoup d'enthousiasme à l'été 2021, mais l'un des plus grands joueurs de tous les temps a eu du mal à reproduire l'éclat de sa période emblématique au FC Barcelone lorsqu'il a changé d'environnement.

Al-Khelaïfi comprend les difficultés de Messi

Il va bientôt avoir 35 ans et il ne lui reste que 12 mois de contrat au PSG, mais Al-Khelaifi est convaincu qu'il peut rallumer son étincelle et porter son jeu à un niveau encore plus élevé dans une année de Coupe du monde. Le président du PSG, Al-Khelaifi, a déclaré au Parisien : "Il n'y a aucun doute que Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or sept fois ce qui est un record, et ce n'était pas sa meilleure saison".

"Mais après plus de 20 ans à Barcelone, il a découvert un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Une nouvelle culture. Ainsi que sa famille, et il a également été blessé par le coronavirus. Ce n'était pas facile pour Messi la saison dernière, mais la saison prochaine, nous verrons la meilleure version de Messi de tous les temps", a ajouté le président du PSG.

Lionel Messi a mis du temps à trouver ses marques en France. Après sa rupture brutale avec le FC Barcelone l'été dernier, l'Argentin a eu du mal à digérer cet épisode et a dû attendre la deuxième journée de Ligue des champions face à Manchester City au mois de septembre à l'Etihad Stadium pour inscrire son premier but avec le PSG.

Sa pire saison statistique

Il a ensuite fallu attendre novembre pour qu'il marque son premier but en Ligue 1 où il a dû mal à se montrer efficace, heurtant souvent les montants, et sa saison s'est terminée avec seulement six buts inscrits dans le championnat de France. Le plus faible total de sa carrière. Il en a inscrit cinq autres en Ligue des champions, mais il n'a pas pu aider le PSG à passer le stade des huitièmes de finale de cette compétition, son adversaire de toujours, le Real Madrid, ayant brisé ses rêves continentaux.

Tout n'est pas à jeter pour Lionel Messi. En effet, l'Argentin s'est illustré dans un autre domaine du jeu en se montrant davantage à la création. Il a délivré 14 passes décisives en championnat, terminant deuxième meilleur passeur du championnat, et sur le plan collectif il a ajouté un nouveau titre à son palmarès en remportant la Ligue 1.