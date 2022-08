PSG : La dispute entre Neymar et Mbappé révèle un problème dans le vestiaire

Le Français a reçu la promesse d'un rôle de premier plan avant de prolonger, mais voit le Brésilien prendre encore plus d'ampleur dans le vestiaire.

L'ambiance est devenue chaude au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Le désaccord public entre Neymar et Kylian Mbappé lors du triomphe 5-2 contre Montpellier samedi dernier a révélé un problème plus profond, qu'une simple histoire de penalty, dans le vestiaire du Parc des Princes. La posture de Mbappé face à la star brésilienne sur les tirs au but rejaillit sur l'ensemble du vestiaire.

Pourquoi Mbappé est-il contrarié ?

Le Français de 23 ans a été agacé par ce qu'il comprend comme étant son manque d'importance et de leadership au club, comme GOAL l'a appris de personnes proches de la situation. Lors de la prolongation de son contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 a entendu de la part de ses dirigeants qu'il aurait le protagonisme souhaité pour continuer au club.

Le désir était de devenir un joueur clé dans les coulisses, notamment dans les relations avec les coéquipiers et sur le terrain. Cependant, il n'y a aucune sorte de détermination en coulisses pour qu'il tire des penalties ou des coups francs, par exemple. C'est une décision laissée à Christophe Galtier et son staff. Mbappé a refusé l'offre du Real Madrid pour rester au Paris Saint-Germain afin d'avoir encore plus d'importance en coulisses, mais il ne l'a pas ressenti au quotidien. En pratique, il voit Neymar prendre de plus en plus de place dans le vestiaire, soutenu même par des joueurs expérimentés comme Lionel Messi et Sergio Ramos.

Neymar, le vrai patron du vestiaire

L'attitude collective de la star brésilienne depuis le début de la pré-saison est ce qui l'a maintenu dans cet état, même avec les promesses faites par la direction. Le Brésilien de 30 ans s'est montré dévoué à l'entraînement et a fait honneur à la position qu'il a gagnée dans le vestiaire. Autrefois traité comme une référence par Mbappé, Neymar a fini par être considéré comme une "nuisance", précisément en raison du respect qu'il a gagné auprès de ses coéquipiers.

La plupart le respectent et le désignent comme un leader technique dans le vestiaire, même si le brassard de capitaine est porté par le défenseur Marquinhos. Les chiffres de ce début de saison montrent à quel point le propriétaire du maillot de numéro 10 a bien débuté la saison. Neymar a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en trois matches joués.

Un début de saison en fanfare de Neymar, Mbappé ralenti par sa suspension et une blessure

Au cours de cette période, il est resté 270 minutes sur le terrain. Mbappé, quant à lui, a joué son premier match de la saison samedi dernier. Il a passé 86 minutes sur le terrain, a marqué une fois et a également manqué un penalty. Toujours lors du match de ce week-end, Mbappé a été la vedette d'une scène qui a agacé ses coéquipiers. L'attaquant a râlé et totalement coupé son effort lors d'un mouvement offensif de l'équipe où il n'a pas été servi par Vitinha, provoquant l'irritation de ses collègues au sein du vestiaire.

Le manque de patience de l'attaquant a été perçu négativement par ses coéquipiers, dont le Brésilien, Neymar. Dans les coulisses du PSG, le numéro 10 gagne encore en force, tandis que le crack français voit la promesse de leadership et de protagonisme, faite avant sa prolongation de contrat, perdre de sa force de jour en jour.