PSG – L'improbable proposition de Luis Campos pour s'offrir Bernardo Silva

Cible du PSG en ce début de mercato, Bernardo Silva coûtera cher. Luis Campos aurait alors tenté une improbable proposition pour baisser son prix.

Après une année de transition loupée, le PSG se retrouve au carrefour des identités : doit-il continuer son opération de renouvellement de l'ADN ou revenir au processus bling-bling? C'est la question à laquelle doivent répondre les dirigeants parisiens et qui explique aussi pourquoi les cibles du mercato semblent autant partir dans tous les sens. Une chose est sûre, un homme fait l'affaire des deux stratégies : Bernardo Silva. Cible prioritaire du club, le Portugais coûtera cher et c'est, en ce sens, que Luis Campos aurait tenté une improbable proposition pour faire baisser son prix.

Une proposition improbable contre Bernardo

C'est un paradoxe qui s'est produit ce samedi à Istanbul. D'un côté, Bernardo Silva a fait rayonner au plus haut échelon le projet Manchester City pour lequel il avait été recruté pour faire changer de dimension le club anglais. De l'autre, cet aboutissement pourrait le pousser encore plus vers la sortie, lui donnant l'impression d'avoir fait le tour d'une ville où il s'ennuie sérieusement. Ceux qui veulent en profiter sont nombreux, et le PSG en fait partie.

Un intérêt certain et réciproque car l'ailier portugais aimerait en effet quitter l'Angleterre où le climat et l'état d'esprit ne lui plaisent pas. Plus encore, il serait particulièrement intéressé à l'idée de rejoindre le PSG pour tenter, là aussi, de faire passer un nouvel échelon au club. La donne est simple : le club parisien et le joueur mancunien ont déjà trouvé un accord. Il reste désormais le plus dur à faire, convaincre Manchester City.

Et c'est là que se positionne cette information folle dévoilée ce lundi. Pour tenter de charmer les Skyblues et de faire baisser le prix pour débourser le Portugais, Luis Campos aurait tenté une proposition aussi improbable qu'osée aux dirigeants cityzen : un échange comprenant Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. L'idée derrière cette folie était de coller avec les besoins des Anglais, Verratti pour combler le départ d'Ilkay Gundogan et Donnarumma pour mettre de la concurrence à Ederson. La réponse n'a pas tardé à fuser : un non catégorique pour une proposition jugée ridicule. Elle aura eu le mérite d'exister.