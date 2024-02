PSG, l'aveu étonnant de Luis Enrique après la victoire contre Nantes

L’entraineur du PSG, Luis Enrique s’est exprimé après la victoire de son équipe contre Nantes, samedi.

Le Paris Saint-Germain défiait le FC Nantes à la Beaujoire samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Face à une équipe bien en place, le PSG a eu du mal à se défaire des Nantais mais a bien fini par trouver la solution. Au terme de la rencontre, l’entraineur parisien, Luis Enrique, s’est prononcé sur la prestation de ses joueurs.

L’aveu de Luis Enrique sur le match du PSG

Il a fallu attendre la 60e minute pour voir l’ouverture du score du PSG par le biais de Lucas Hernandez. Bien avant ça, les Parisiens ont été bousculés par des Nantais qui ont joué tous leurs coups à fond mais se sont heurtés à un grand Donnarumma également. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique reconnait que son équipe a souffert face aux Canaris.

Getty

« Pour nous, c’était un match difficile. Venir dans ce stade, avec une ambiance de foot incroyable, Apres un match de Ligue des Champions compliqué, on a tenté de rafraichir l’équipe. Des joueurs ont eu l’opportunité d’avoir plus de minutes », lance le coach du PSG au micro de Canal+.

Luis Enrique explique sa décision de faire tourner

Etant intervenu trois jours seulement après les 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Luis Enrique a décidé de faire tourner lors de ce match. La surprise de la compo était d’ailleurs la non titularisation de Kylian Mbappé. Une décision qui pourrait laisser penser à une mise à l’écart du joueur après sa décision de quitter le club en fin de saison.

Getty

Mais il n’en est rien pour Luis Enrique qui s’entend parfaitement avec Kylian Mbappé, auteur du deuxième but parisien. « Ce qui est bien c’est que les supporters voient c’est que tous les joueurs sont impliqués. On a bien défendu et on a bien récupéré les ballons. La rotation ? Oui, on voulait avoir l’option de faire tourner. Kylian Mbappé ? Oui, on s’entend très bien moi et lui. Il n’y a aucun problème », explique Luis Enrique.