PSG : L'avenir de Mbappé, la réputation de Neymar, l'impact de Messi... Herrera se lâche

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Ander Herrera s'est ouvert sur l'impact de Lionel Messi au club tout en abordant la situation contractuelle de Kylian Mbappé et les questions qui ont été posées sur l'engagement de Neymar. Herrera a été recruté par le PSG sur un transfert gratuit en 2019 après son départ de Manchester United et a depuis aidé le club à remporter six trophées nationaux et à atteindre sa première finale de la Ligue des champions.

Messi maudit, Mbappé en feu, Kehrer invaincu... les stats du PSG à la mi-saison

Mbappe et Neymar ont été les fers de lance de la quête de titre du PSG pendant cette période, mais Messi a ajouté une puissance de feu encore plus grande aux rangs de Mauricio Pochettino cet été, et Herrera est ravi de jouer désormais aux côtés du "meilleur footballeur de l'histoire". Messi, qui a passé 21 années illustres à Barcelone avant de signer au PSG en août, a enregistré un modeste bilan de six buts et cinq passes décisives lors de ses 16 premières sorties avec les géants français. Herrera ne pense pas que l'Argentin a eu du mal à s'adapter à la vie en France, cependant, il insiste sur le fait que le reste de l'équipe doit faire plus pour l'aider à atteindre son meilleur niveau.

"Nous mettre au service de Messi pour en tirer le meilleur"

"Les joueurs du niveau de Messi raccourcissent le temps d'acclimatation", a déclaré Herrera à Mundo Deportivo. "Il jouera de la même manière en France, en Espagne, au Japon ou à Madagascar. Il a gagné son septième Ballon d'Or et il s'entraîne et s'amuse comme s'il ne faisait que commencer à jouer maintenant. Aucune action d'entraînement n'est prise à la légère. Parfois, nous avons déjà vu la meilleure version de Leo, comme contre [Manchester] City à domicile, mais je pense que c'est aussi la responsabilité de tous ceux qui l'entourent. Nous devons nous mettre à son service pour tirer le meilleur de lui. Normalement, les joueurs réguliers doivent s'adapter à un nouveau contexte. Maintenant, c'est l'inverse, car nous parlons du meilleur footballeur de l'histoire."

Interrogé sur le fait de savoir si Messi est éclipsé par Mbappe, Herrera a répondu : "Kylian sera le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années, mais nous sommes tous d'accord pour dire que Leo est le numéro un. Sans aucun doute. Mbappe a une immense humilité et le désir d'apprendre de Leo." Le PSG s'efforce toujours d'essayer de faire signer un nouveau contrat à Mbappe, alors que le Real Madrid, qui a failli l'arracher au Parc des Princes lors de la dernière période de transferts, s'intéresse à lui. Mbappe n'a plus que six mois à courir sur son contrat actuel, mais Herrera espère qu'il choisira de rester dans la capitale française dans un avenir proche.

"Nous ne mettons pas la pression sur Mbappé"

"Il y a de la marge pour essayer de prolonger Mbappe", a-t-il déclaré. "Nous avons de nombreux exemples de footballeurs qui l'ont fait en février, mars ou avril. Il y a encore du temps." Herrera a ajouté sur la photo qui circule sur les médias sociaux de l'équipe du PSG célébrant le 23e anniversaire de Mbappe en lui offrant un maillot avec 'Mbappe 2050' imprimé au dos : "C'est un gars ouvert, amical et drôle. Il comprend la vie avec humour et il y a des blagues saines entre nous qui font un groupe. Nous ne nous mettons pas du tout la pression sur notre avenir. Je ne plaisante pas, on ne parle pas des problèmes contractuels de qui que ce soit dans le vestiaire".

L'attitude de Neymar a été un sujet de discussion tout au long de son séjour au PSG, avec un record mondial de signature qui divise toujours les supporters en raison d'un manque perçu de rythme de travail. Il a également été suggéré que le Brésilien, qui a subi un certain nombre de blessures graves au Parc des Princes, se laisse trop distraire par la scène de la fête en France, mais Herrera insiste sur le fait qu'il est un professionnel modèle. "Je me moque de ce que l'on dit sur Ney. Je le connais bien, c'est mon ami et il a un grand cœur. Sans parler du fait qu'en tant que footballeur, il est exceptionnel", a-t-il déclaré. "Ce que disent des millions de personnes qui ne le connaissent pas n'a rien à voir avec mon expérience. Les amis et la famille qui m'ont rendu visite et qui ont passé du temps avec lui le corroborent."

Herrera a ensuite admis que le PSG est soumis à une plus grande pression pour remporter la Ligue des champions avec des joueurs comme Messi et Ramos désormais sur ses tablettes. "Nous voulons gagner la Ligue des champions et nous allons essayer", a-t-il déclaré. "Il n'y a aucun doute. Mais ce n'est pas parce que nous avons Messi que nous avons droit à plus que les autres. Nous comprenons que les gens attendent le meilleur de nous, mais en Europe, il y a huit ou dix autres équipes qui ont les mêmes chances de gagner."

Le Real Madrid est le prochain adversaire des hommes de Pochettino en huitièmes de finale, mais Herrera ne pense pas que le PSG puisse être considéré comme favori face au leader de la Liga : "Un club qui a treize champions [de la Ligue des champions], contre un autre qui n'a pas encore été champion d'Europe, doit être légèrement favori."