PSG : Kylian Mbappé sportif le plus médiatisé en France en 2018

La star du PSG a été la personnalité la plus médiatisée de l'année, en France, dans le monde du sport selon une étude menée par l'éditeur Press'edd.

Alors que Kylian Mbappé s'apprête à souffler sa vingtième bougie ce jeudi, le jeune attaquant français peut se targuer d'être le sportif le plus médiatisé de l'année 2018.

Une étude menée par l'éditeur Press'edd (et réalisée à partir de 1500 titres de sites et de presse), place le jeune attaquant du PSG à la 4ème position des noms les plus cités en France, derrière trois hommes politiques : le Président de la République Emmanuel Macron, le président américain Donald Trump et le Premier Ministre Edouard Philippe.

Mbappé arrive devant le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps (5ème) et son coéquipier du PSG Neymar (6e).

L'article continue ci-dessous

Pour donner un ordre d'idée de la dimension prise par le Français en termes de données brutes, Mbappé a été cité à 68 699 reprises contre 61 848 citations pour Deschamps et 55 105 citations pour Neymar, entre le 1er janvier et le 5 décembre.

Antoine Griezmann, qui arrive en 9e position, est la troisième personnalité du monde du football à intégrer le top 10. A signaler qu'Edinson Cavani pointe quant à lui au 28ème rang, dans un classement où les footballeurs foisonnent comme les personnalités politiques.