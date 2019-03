PSG - Kylian Mbappé sanctionné pour son retard à Marseille ?

L'attaquant parisien, accompagné d'Adrien Rabiot, était arrivé en retard lors de la causerie d'avant-match lors du Clasico gagné au Vélodrome (2-0).

Selon le quotidien L'Equipe, Kylian Mbappé aurait été sanctionné financièrement pour son retard à la causerie d'avant-match lors du Clasico au Vélodrome. Avec Adrien Rabiot, ils étaient arrivés quelques minutes après leurs coéquipiers, avant d'être laissés sur le banc de touche par Thomas Tuchel. Ils étaient tous deux entrés en jeu, Mbappé à la place de Choupo-Moting à l'heure de jeu, avant d'inscrire l'ouverture du score dans la foulée, et Adrien Rabiot à 10 minutes du terme en lieu et place d'Angel Di Maria.

Toujours selon L'Equipe, le champion du monde se serait vu retirer la somme de 180 000 euros de sa prime d'éthique, une punition qu'il aurait "accepté" en signant un papier du club à la suite de l'incident. L'argent sera reversée à la Fondation PSG.

De son côté, Adrien Rabiot avait lui aussi été sanctionné et les choses ne vont pas en s'arrangeant pour le milieu de terrain, plus appelé pour les matches de l'équipe professionnelle depuis le mois de décembre. Selon plusieurs médias français, Rabiot aurait même été mis à pied ce jeudi jusqu'au 27 mars et pourrait être licencié pour "faute grave", après être sorti en boîte de nuit le soir de l'élimination du club contre . Un match pour lequel il n'était dans tous les cas pas retenu par son entraîneur.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers retrouveront leur rival marseillais dès ce week-end dans le cadre de la 29e journée de . Le Clasico est en effet programmé ce dimanche (21h). Les Parisiens auront l'occasion de faire un pas de plus vers un titre de champions de qui leur tend désormais les bras, tandis que les Marseillais voudront poursuivre leur bonne série en cours pour continuer de croire au podium.