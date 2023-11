PSG : Kylian Mbappé s’énerve contre ses coéquipiers après le nul face à Newcastle

Kylian Mbappé s’est exprimé après le nul obtenu in-extrémis par le PSG contre Newcastle, mardi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Newcastle mardi à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions. Piégés par les Magpies, les Parisiens s’en sont finalement remis à leur capitaine, Kylian Mbappé, pour décrocher un nul inespéré dans les derniers instants de la rencontre (1-1). L’international français, justement, a donné ses impressions en fin de match et il n’a pas épargné ses coéquipiers.

Kylian Mbappé tacle ses coéquipiers du PSG

Kylian Mbappé n’était pas content de la prestation de ses coéquipiers contre Newcastle. Cela, en raison notamment des occasions ratées par ces derniers. Des ratés qui auraient pu donner l’avantage au PSG plusieurs fois. « C’est frustrant, car on domine de bout en bout. Eux, ils n’ont rien. Mais on aurait dû mieux finir nos actions. Ce n’est pas la structure ou l’organisation, c’est nous (les fautifs, ndlr). Il faut qu’on soit plus appliqués. On doit tuer et gagner le match plus largement », lance un Mbappé frustré par le résultat final au micro de Canal+.

Kylian Mbappé, très frustré

Avec ce résultat, le Paris Saint-Germain réduit encore plus ses chances de qualification aux phases finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont l’obligation de l’emporter contre Dortmund pour éviter de se retrouver dans une mauvaise posture au terme des phases de groupe. Un scénario qui rajoute un peu plus à la colère de Kylian Mbappé. « Soulagé ? Il n’y a pas de quoi être soulagé, il faut rester sous pression. Y a un match à aller gagner. C’est à nous d’aller à Dortmund avec ambition et la certitude de pouvoir gagner. Il faudra jouer avec personnalité. Dans l’idée, on y était aujourd’hui. Mais il faut essayer de travailler devant le but. Si on joue comme ça, et qu’on est plus adroits, ça va bien se passer à Dortmund », conclut l’international français.