PSG - Kylian Mbappé préfère la Ligue des Champions au Ballon d’Or

Si on lui laissait le choix entre un sacre en Ligue des Champions et un premier Ballon d’Or, Kylian Mbappé privilégierait la première option.

Kylian Mbappé ne prend jamais de vacances. Lorsque le coup de sifflet final de la saison 2018-2019 a été donné en , l’attaquant du s’est empressé de rejoindre l’équipe de afin de disputer les matchs de qualification pour l’ . Ensuite ? Un vol direct vers les États-Unis pour une petite tournée promotionnelle, avant de faire la même chose au . Et lors de son escapade aux USA, KM7 a gratifié la presse américaine de plusieurs interviews.

"Si je jouais au tennis, je dirais Ballon d’Or"

Celle qui fera le plus parler est sans doute celle accordée à ESPN, qui a interrogé Mbappé sur de nombreux sujets, à l’instar d’une possible fin de carrière en Major League Soccer. Mais le passage le plus intéressant reste celui où nos confrères lui demandent ce qu’il choisirait entre la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Cette fois-ci, pas de réponse du genre "Je veux tout soulever" pour le joueur le plus cher d’Europe, qui privilégie bien un trophée à l’autre.

"La chose la plus importante est de remporter la Ligue des Champions, parce que gagner le Ballon d'Or ne reste pas dans l'histoire, parce que tu joues avec dix joueurs et pas seul. Si je jouais au tennis, je dirais le Ballon d'Or parce qu'au tennis, tu joues seul. Le football est un sport d'équipe et je pense que si tu veux gagner le Ballon d'Or, tu dois d'abord gagner la Ligue des Champions", a déclaré le natif de Bondy sur la chaîne américaine.

Avec le PSG, KM7 reste bloqué en huitièmes

Une manière comme une autre de se détacher de l’image d’enfant arrogant et égoïste qu’on lui prête souvent. Malin, Mbappé n’oublie certainement pas que gagner la Ligue des Champions offre aussi de grandes chances de faire main basse sur le Ballon d’Or par la suite… Luka Modric l’a prouvé la saison passée, tout comme Cristiano Ronaldo avant lui (2014, 2016, 2017) et Lionel Messi en 2015. La dernière fois que la règle n’a pas été respectée, en 2013, Franck Ribéry avait eu du mal à s’en remettre.

Mbappé sera-t-il l’heureux élu en 2020 ? Difficile à dire tant le projet parisien semble flou à l’heure actuelle avec le possible départ de Neymar. D’ailleurs, la seule fois où KM7 s’est véritablement approché d’une victoire finale en Ligue des Champions, il portait les couleurs de l’AS , en 2017, mais la avait mis fin à son rêve. Avec le club de la capitale, l’international français n’a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale.