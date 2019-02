PSG : Kylian Mbappé franchit la barre des 50 !

Encore double buteur contre Nîmes ce samedi après-midi (2-1), Kylian Mbappé a atteint la barre des 50 buts en Ligue 1.

Foudroyant. Exceptionnel. Inarrêtable. Les mots manquent pour qualifier Kylian Mbappé depuis ses débuts. Avec Monaco comme avec le PSG et les Bleus, le prodige international français affiche des statistiques époustouflantes à ce stade de sa carrière. Le champion du monde n'en finit plus d'empiler les buts comme des perles.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 réalisations en seulement 20 matches, Kylian Mbappé a inscrit ses 50ème et 51ème buts dans l'élite ce samedi, contre Nîmes, en reprenant un centre précis d'un plat du pied parfait (une situation qu'il affectionne de plus en plus), d'abord, puis en concluant parfaitement un contre express sur une longue course.

En franchissant ce cap symbolique, le numéro 7 du club de la capitale inscrit un nouveau record à sa belle collection puisqu'il devient tout simplement le plus jeune joueur français de l'histoire à atteindre les 50 buts en Ligue 1, à 20 ans, 2 mois et 3 jours. Ce record était jusqu'alors détenu par Yannick Stopyra qui avait cumulé 50 ans à 21 ans, 11 mois et 9 jours. Plus récemment, Dijibril Cissé avait aussi montré une belle précocité en atteignant ce chiffre à 22 ans, 1 mois et 22 jours.

Il y a quelques jours, déjà, Kylian Mbappé avait encore ajouté un record en devant le meilleur buteur français de l'histoire du Paris Saint-Germain sur une saison, battant cette fois-ci le record de Dominique Rocheteau. Le plus vertigineux, peut-être, c'est qu'on ne peut pas dire que la superstar du Paris Saint-Germain a fait preuve d'une efficacité maximale dans cette rencontre. En première période, il a inscrit 2 buts refusés (pour une position de hors-jeu puis une main) et a également buté sur Paul Bernardoni, le gardien des Crocos, à plusieurs reprises, diffusant encore cette sensation que Kylian Mbappé n'a décidément pas de limites.

"On était sur un faux rythme et l'équipe de Nîmes a bien abordé cette rencontre", a expliqué le prodige au micro de Canal + Sport. "Je pense que Thomas Tuchel a su avoir les mots justes avec les joueurs pour que les joueurs courent pour lui. Comme je le dis, on est sur un long chemin, il faut continuer comme ça. Le travail tous les jours pour essayer d'aider mon équipe au maximum, essayer de se faire plaisir aussi - parce que le foot ça reste du plaisir - et marquer des buts, battre des records, c'est ce qui m'anime. Je pars toujours du principe qu'un jour il y a quelqu'un qui viendra et qui essayera de faire mieux donc il faut toujours dépasser ses limites. Le 51e ? Oui je voulais mais je voulais aussi le 52e pour avoir le ballon".