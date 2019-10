PSG - Kylian Mbappé explique sa célébration contre l'OM (4-0)

Double buteur contre l'Olympique de Marseille dimanche soir, l'attaquant a célébré l'un de ses buts en mimant des pleurs. Il en a expliqué le sens.

Kylian Mbappé n'a pas fait de détails dimanche soir lors du choc de la 11e journée contre l' . Double buteur pour le , comme son coéquipier Mauro Icardi, l'attaquant français confirme sa forme rayonnante du moment.

Lorsqu'il a célébré son premier but, le Parisien a mimé des pleurs devant la caméra. L'intéressé a expliqué le sens de son geste et affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un chambrage envers l'OM.

"Beaucoup me demande le pourquoi de ma célébration. C’est juste une petite anecdote privée d’hier soir avec 2 amis. Et non une quelconque vanne contre l’OM ou une réponse aux récentes critiques..."

En six apparitions cette saison en , Kylian Mbappé a inscrit quatre buts. Pour rappel, il a été nommé dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or.