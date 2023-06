PSG : Kylian Mbappé dément les rumeurs d'un départ au Real Madrid !

Ce mardi, Kylian Mbappé a démenti les informations évoquant une envie de départ au Real Madrid.

Cette journée du mardi 12 juin aura été riche en rebondissement dans le dossier Kylian Mbappé. Après l'annonce faite à ses dirigeants qu'il ne prolongera pas son contrat jusqu'en 2025, l'international français a de suite été associé à des rumeurs de départ vers le Real Madrid cet été, et Le Parisien a même avancé qu'il souhait rejoindre la capitale espagnol lors du mercato estival 2023.

Mbappé dément les rumeurs de départ

Mais le champion du monde 2018 n'a pas tardé à démentir cette information. Sur son compte Twitter, le natif de Bondy a cité le tweet du Parisien pour contrer cette information et a même assuré se sentir très bien à Paris. "MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", a-t-il écrit.

À en croire ses déclarations, le joueur de 24 ans devrait vraisemblablement porter le maillot du PSG la saison prochaine, à moins d'un nouveau retournement de situation dans ce dossier. Mais pour l'heure, il n'est toujours pas question d'une prolongation au-delà de juin 2024, ce qui signifierait que Mbappé pourrait partir libre l'été prochain.