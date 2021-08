PSG, Kylian Mbappé dans le groupe contre Troyes

Absent lors du Trophée des Champions, Kylian Mbappé est bien présent pour le premier match de championnat contre Troyes.

L’annonce du départ de Lionel Messi du Barça et de son arrivée plus que probable au PSG a presque réduit au second plan l’entrée en matière du club parisien dans le championnat de France.

Une semaine après avoir dû lâcher le Trophée des Champions à Lille du côté de Tel-Aviv, Mauricio Pochettino et le groupe parisien vont lancer cette saison 2021-2022 avec l’objectif de reconquérir le titre de champion de France soufflé, par le LOSC la saison dernière. Le début des hostilités commencera ce samedi dans l'Aube contre le promu Troyes.

En attendant que Neymar, Verratti et autre Donnarumma ne reprennent complètement l’entraînement collectif d’ici les prochains jours, Pochettino peut compter sur un renfort de poids contre les Troyens. Non pas Sergio Ramos qui est toujours sur le flanc et poursuit son programme adapté mais Kylian Mbappé.

Trop juste physiquement après seulement une semaine de préparation pour le match de Trophée des Champions, le Français est bien présent dans le groupe parisien pour cette première journée de Ligue 1.

En attendant qu’il se positionne clairement sur son avenir à court et long terme avec le PSG, l’attaquant français aura à coeur de bien démarrer la saison et peut-être de prendre les manettes du classement des buteurs, lui le tenant du titre. Il pourrait d’ailleurs commencer la rencontre, lui qui n’a plus disputé de match depuis le fameux huitième de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse, fin juin.

"Il est à la disposition de l'équipe. Il y a un pourcentage élevé de chances qu'il débute le match", avait déclaré Pochettino, vendredi en conférence de presse, à la question de l’état physique de Mbappé.

L'article continue ci-dessous

Le groupe parisien

Navas, Rico, Franchi, Hakimi, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Bitshiabu, Bitumazala, Danilo, Herrera, Rafinha, Wijnaldum, Simons, Dina Ebimbe, Michut, Draxler, Sarabia, Gharbi, Mbappé, Icardi, Kalimuendo