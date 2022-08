PSG : Kingsley Coman confirme, il ne reviendra sans doute jamais

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Kingsley Coman a expliqué pourquoi il ne reviendrait sans doute jamais au PSG.

Formé au Paris Saint-Germain, avec qui il a disputé quatre petits matchs avant de rejoindre la Juventus en 2014, Kingsley Coman ne reportera sans doute jamais plus le maillot des Rouge et Bleu. Et pour cause : l’international français s’éclate au Bayern Munich, où il pourrait même finir sa carrière.

Coman se voit déjà finir au Bayern

"Revenir au PSG ? Je pense que dans le foot, cela serait bête de dire que c'est impossible car tout est toujours possible. Mais après, si je viens de prolonger, c'est que j'ai vraiment prévu de rester un bon moment ici, peut-être toute ma carrière, ça on ne sait pas…", a expliqué Coman sur RMC ce mardi.

Et en cas de départ du Bayern, Coman ne retournera sans doute pas en France, lui qui est davantage attiré par les championnats anglais et espagnol. "Je pense que le jour où je voudrais essayer quelque chose, ça sera du nouveau et pas une équipe où j'étais avant", a confirmé l’ailier.

Plutôt la Liga ou la PL

"Avant un retour au PSG, il y aura beaucoup plus de chances que je tente un nouveau championnat pour avoir de nouvelles expériences. Cela n'a rien à voir avec la France. J'ai fait la France et l'Italie. Si je pars, cela serait pour l'Angleterre ou l'Espagne", a-t-il conclu. Avis aux amateurs.