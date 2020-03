PSG, Kimpembe justifie le cambrage envers le Borussia Dortmund

Le défenseur du PSG a expliqué pourquoi les joueurs du club de la capitale ont chambré le BVB en imitant notamment la célébration d'Erling Haaland.

La défaite en huitième de finale aller de est resté en travers de la gorge des joueurs du . Et cela s'est vu ce mercredi soir lors du match retour au Parc des Princes. Les joueurs de Thomas Tuchel étaient bien plus saignants dans les contacts et avec une mentalité de guerriers qui leur a permis de l'emporter par deux buts d'écarts et de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Après la rencontre, les joueurs du Paris Saint-Germain ont célébré leur première qualification pour le top huit européen depuis trois ans comme il se doit. Les hommes de Thomas Tuchel sont allés au balcon du Parc des Princes pour apercevoir les nombreux supporters du club venus aux abords du stade pour mettre de l'ambiance pendant la rencontre, mais ils ont aussi chambré leur adversaire du soir, notamment en imitant tous ensemble la célébration d'Erling Haaland, la méditation.

"Cela nous a boostés"

L'article continue ci-dessous

Neymar en a même remis une couche un peu plus tard dans la soirée sur les réseaux sociaux. Interrogé sur la qualité des attaquants adverses, Presnel Kimpembe est revenu sur la façon dont les joueurs du PSG ont fêté leur succès, au micro de PSG TV après le match : "Ce sont de grands joueurs, maintenant, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club... Voilà".

Plus d'équipes

Le défenseur central français n'a pas caché que tous ses évènements et ses chambrages de la part de l'adversaire après le match aller a pesé dans les têtes et leur a donné encore plus de motivation avant la rencontre : "On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et ce soir (mercredi), ça nous a porté profit".

Un peu plus tôt, au micro de RMC Sport, le champion du monde 2018 confiait avoir vécu l'un de ses plus beaux moments en tant que joueur du PSG : "On a commencé par la rage en commençant le match, puis la joie à la fin et la communion avec les supporters. Franchement, je n'ai même pas de mots. (...) Avec les images qu'on a là, c'est magnifique. Mon plus beau moment ? Ça en fait partie, oui. On a souffert l'année dernière, il y a deux ans et trois ans. On grandit et on prend de l'expérience. On ne va pas s'enflammer, mais on est tous très contents".