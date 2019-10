PSG - Kimpembe : "Devenir le joueur d'un seul club ? J'espère"

Le défenseur parisien Presnel Kimpembe a clamé sa fidélité au club de la capitale.

Pur titi parisien, Presnel Kimpembe symbolise le renouveau de la formation du club de la capitale depuis quelques années. Une fierté perceptible dans ses sorties médiatiques lorsqu'il évoque son club formateur.

Interrogé ce vendredi dans les colonnes du Parisien, le défenseur central champion du monde, originaire de la commune d'Eragny dans le Val d'Oise, a même confié qu'il espérait faire toute sa carrière sous la tunique rouge et bleue.

"Éragny, c'est ma ville. C'est là où vit ma famille. D'ailleurs, je m'y rends toutes les semaines voir les amis et mes proches. C'est un endroit cher à mon cœur et y être me fait du bien. C'est la routine. Si cet attachement pourrait me faire devenir le joueur d’un seul club ? J'espère. Après le chemin est long. Mais si je peux, pourquoi pas, je travaille au quotidien pour ça" , a-t-il expliqué.

L'article continue ci-dessous

Auteur d'un bon début de saison après une phase retour très délicate lors du dernier exercice, Presnel Kimpembe enchaîne les prestations satisfaisantes aux côtés de Thiago Silva depuis son retour de blessure, bénéficiant notamment du repositionnement de Marquinhos devant la défense.

Lancé par Laurent Blanc et très apprécié par Unai Emery, Presnel Kimpembe semble bien déterminé à montrer son meilleur visage sous la tutelle de Thomas Tuchel.