PSG - Keylor Navas est "un animal à sang-froid" selon Christophe Lollichon

Le responsable des gardiens de Chelsea s'est penché pour France Football sur la personnalité du nouveau portier du Paris Saint-Germain.

À part les deux buts encaissés contre Reims (défaite 0-2), Keylor Navas réalise des débuts convaincants sous les couleurs du . Le gardien recruté au lors du dernier jour du mercato s'est rapidement intégré au sein de l'équipe entraînée par Thomas Tuchel.

Pour Christophe Lollichon, plusieurs facteurs expliquent cette bonne intégration de la part du portier costaricain. "On peut dire que c'est un gardien qui a beaucoup gagné au plus haut niveau. C'est déjà pas mal. Après, cette question est difficile à résoudre de manière non nuancée. Navas présente pas mal d'atouts. À commencer par son mental", a indiqué le reponsable des gardiens de .

"Il me fait penser à Iker Casillas"

Celui qui a connu Petr Cech et Thibaut Courtois notamment se montre élogieux sur la concentration dont fait preuve Keylor Navas. "Il fait partie de ces gardiens sur qui la pression n'a pas de prise, et c'est leur première force. En ce sens, il me fait penser à Iker Casillas, qui n'était pas nécessairement le meilleur gardien de la planète mais qui avait cette faculté rare d'être très performant dans les très grands rendez-vous. Comme lui, Navas est un animal à sang-froid."

Pour ses cinq premiers matches avec le club de la capitale, le joueur de 32 ans a réalisé quatre matches sans encaisser de but sur les cinq disputés. Reste à confirmer ce mardi soir dans le stade bouillant de , pour la deuxième journée de la phase de groupes de la .