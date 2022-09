PSG-Juventus, Kylian Mbappé : " Si vous pensez que j'aurai la banane..."

L'attaquant parisien est revenu sur le turnover annoncé par Galtier au cours d'une saison chargée. Il réaffirme sa volonté de jouer tout le temps.

Malgré les bons résultats de ce début de saison, votre nom se retrouve au cœur de plusieurs polémiques (affaire Pogba, pénalty avec Neymar). Cela peut-il impacter vos prestations ?

Le début de saison est réussi, même si je pense qu'il aurait pu être mieux car j'ai eu une préparation à contre temps. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain et le plus important c'est d'aider l'équipe.

"Pogba ? Je fais confiance à mon coéquipier"



Cette affaire avec Paul Pogba change-t-elle quelque chose sur votre relation ?

Paul m’a appelé et m’a donné sa version des faits. Aujourd'hui c'est sa parole contre la parole de son frère, je préfère faire confiance à mon coéquipier. C'est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça.



Comment trouves-tu le début de saison d'Achraf Hakimi après une première année mitigée ?

Il est revenu avec d'autres intentions, d'autres exigences. Une exigence du quotidien. Il doit garder ça. Le club et nous les joueurs, on compte beaucoup sur lui. Avec le passage à trois, il joue un rôle plus offensif et c'est plus plaisant pour lui aussi.

"Galtier est le capitaine du navire"

En quoi votre rôle a changé au club depuis votre prolongation ? Est-ce que le projet qui vous a été vendu avant votre prolongation correspond à vos attentes ?

Je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière. Tout simplement j'essaie d'aider mon équipe sur le terrain. Si quelque chose a changé en dehors du terrain ? Pareil que la saison dernière.



L'enchaînement des matchs tous les trois jours va obliger votre coach à faire tourner ou à vous sortir en cours de match. Comment le vivez-vous ?

Il faut accepter, même si ce n'est pas facile à faire. Le coach sait que comme attaquant, on veut jouer et marquer mais le coach a une vision plus globale. Si le coach pense que la meilleure solution c'est de nous sortir, on acceptera et on se rangera derrière lui. C'est le capitaine du navire. Si vous pensez que quand je vais sortir j'aurais la banane... je ne l'aurais pas, mais il faut accepter les décisions de l'entraîneur, c'est lui le capitaine du navire.

"Avec Neymar, il y a toujours eu des moments plus froids et plus chauds"

Face à la Juventus qui sera le tireur de penalty. Vous ou Neymar ?

On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n'est pas fermés tous les deux. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça n'existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. On verra demain mais il n'y a pas de problèmes avec ça, c'est aussi une question de feeling.



Pouvez-vous nous éclairer sur l'état de votre relation avec Neymar ?

C'est la sixième année que nous jouons ensemble avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. Il y a eu des moments où on a pu être les meilleurs amis du monde et d’autres moments où on ne se parle pas. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. J'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain.