PSG - Juventus, Christophe Galtier : "Je n'ai pas de pression supplémentaire"

L'entraîneur parisien, qui retrouve une compétition dans laquelle il avait échoué avec Lille, avoue ne pas ressentir de pression supplémentaire.

Comment sentez-vous vos joueurs avant la rencontre face à la Juventus ?

J'ai remarqué après notre victoire à Nantes que les joueurs se sont projetés rapidement sur le rendez-vous de demain (mardi). C'est une compétition que les joueurs adorent avec une grande exposition et c'est la première fois que je vois les joueurs se projeter aussi rapidement sur le plan individuel et collectif. Il y a l'envie de démarrer cette compétition avec une magnifique affiche.

"Je ne pense pas qu'on soit le favori de la C1"

Le PSG est-il le favori de cette compétition ?

Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents. Chaque année, il y a huit ou neuf équipes qui estiment qu'elles peuvent gagner la Champions League et souvent elles ne vont pas au bout, il y a des surprises, des scénarios incroyables. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est légitime. Qu'on soit favori, je ne le pense pas.



Vitinha est-il en mesure de débuter la rencontre contre la Juventus Turin ?

Oui, il est en mesure de débuter. Ce matin, il a commencé à part avec un entraînement spécifique et ensuite il a effectué le reste de la séance avec le groupe en participant aux exercices tactiques et à l'opposition.



Que pensez-vous des déclarations de Massimiliano Allegri qui expliquait que le match principal de la Juventus Turin était celui contre Benfica ?

Je lui laisse ses propos. Il a beaucoup plus d'expérience que moi avec certainement la malice d'un entraîneur italien (rires).

"Je suis confiant en notre capacité à jouer et à jouer pour gagner"

Le début de la Ligue des champions ajoute-t-il une pression supplémentaire sur vos épaules ?

Je n'ai pas de pression supplémentaire. La pression, je l'ai prise le jour où j'ai pris la décision d'accepter ce rôle. J'ai vraiment envie de jouer ce match et de montrer ce dont on est capable. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de pression mais pas de pression supplémentaire.



Sur quoi êtes-vous confiant avant cette rencontre face à la Juventus Turin ?

Je suis confiant en notre capacité à jouer et à jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir des repères. Il faudra qu'on insiste sur notre animation offensive pour créer le plus de dangers possibles pour la Juventus.



La hiérarchie des gardiens fonctionne-t-elle bien ?

Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio (Donnarumma). Keylor est dans la compétition et travaille beaucoup mais je suis satisfait des performances de Gigio Donnarumma, de son travail et de sa présence avec nous.