PSG : Juan Bernat revient sur l'élimination contre Manchester United

Le défenseur latéral gauche du PSG est revenu sur l'élimination traumatisante des Parisiens en Ligue des champions.

A l'image de l'ensemble des joueurs du PSG, Juan Bernat n'a toujours pas digéré l'élimination en 8e de finale retour de contre (1-3).

Le défenseur latéral gauche, rappelé en équipe d' pour le rassemblement actuel de la Roja, est revenu sur cette désillusion dans des propos accordés à l'AFP.

"C'était quelque chose que je ne pouvais pas croire. Nous avons fait un match très sérieux là-bas à Old Trafford, en ramenant un (succès) 2-0, et ensuite à la maison, la surprise... Nous avons fait des erreurs que nous avons payées très cher, mais c'est comme ça en Ligue des champions. Et à la dernière minute, la VAR (penalty sifflé après recours à l'assistance vidéo, but du 3-1 pour MU) a été un coup très dur pour nous", a-t-il expliqué.

Juan Bernat estime que les absences d'éléments importants, comme Neymar ou Edinson Cavani, ne peuvent pas constituer une excuse, d'autant que ces joueurs avaient déjà manqué la première manche et que Manchester United était fortement diminué.

"Malgré des blessures importantes, nous avions une très bonne équipe et je pensais que ça pouvait être notre année. A la fin du match, je n'arrivais pas à le croire, ça nous a fait mal. Mais c'est ça le football, nous aurons une autre occasion", a-t-il conclu. Pour rappel, Juan Bernat avait inscrit l'unique but parisien dans ce match, à la réception d'un centre fort de Kylian Mbappé. Au total, l'Espagnol a inscrit trois buts dans la campagne du cette saison.