PSG : Juan Bernat évoque son avenir et ses ambitions en Ligue des champions

Le défenseur latéral gauche du Paris Saint-Germain est revenu sur son expérience dans la capitale française.

Débarqué sur la pointe des pieds il y a un an et demi en provenance du , Juan Bernat est devenu une valeur sure du club de la capitale.

Très à son aise sur le côté gauche de la défense parisienne, le latéral espagnol a enchaîné les prestations convaincantes pour s'imposer comme l'une des rares satisfactions de la saison passée, avant de confirmer cette saison. De son propre aveu, tous les feux sont au vert à Paris. Bernat espère s'inscrire au PSG dans la durée.

"Je suis très content", a-t-il expliqué dans un entretien accordé au média OK Diaro. "Depuis mon arrivée, l’entraîneur m’a donné beaucoup de confiance. Je suis très bien dans cette ville et avec le groupe. J’espère continuer plusieurs années".

Autre sujet abordé par l'ancien joueur du Bayern : la . Un thème récurrent dans la capitale.

"Nous sommes prêts. En Ligue des champions, il y a de grandes équipes et c’est dans les petits détails qu’il faut de la chance. L’année dernière, au deuxième tour, nous avons eu de la malchance mais cette année a très bien commencé. J’espère que c’est l’année. Il y a un enthousiasme particulier dans cette compétition. Le match retour contre le ? Ce sera un match très différent. Ils ont pris une bonne dynamique. À Paris, le match était très complet, mais dans deux semaines, ce sera une autre histoire. Ils se sont améliorés et ils le démontrent", a conclu Juan Bernat.