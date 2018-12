PSG - Jesé Rodriguez : "Je veux retrouver l'odeur des terrains"

Alors qu'il ne compte aucune minute de temps de jeu cette saison, l'attaquant espagnol a confié à AS son envie de rebondir.

Après deux prêts infructueux en l'esapce de 18 mois, du côté de Las Palmas et de Stoke City, Jesé Rodriguez est revenu au Paris Saint-Germain où il possède toujours un contrat, jusqu'en 2021. Néanmoins, l'attaquant espagnol est mis de côté depuis le début de la saison par Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand ne l'a pas convoqué une seule fois en l'espace de cinq mois.

"Thomas Tuchel m'a remercié"

Dans un entretien accordé à AS, l'ancien joueur du Real Madrid a décrit sa situation un peu particulière au Camp des Loges. "Depuis la fin du mercato, je savais que je ne jouerais pas et que je devrais faire avec. Il y a un mois, Tuchel a dit, pendant une causerie devant tout le groupe, que j'étais un exemple pour eux vu ma situation et ma manière d'y répondre. Il m'a remercié."

À 25 ans, Jesé ne veut pas s'enliser et espère bien trouver un nouveau challenge rapidement. "Ce que je veux, c'est jouer. Retrouver le plaisir pendant les six derniers mois de la saison." Un départ qui lui permettrait de rebondir et d'oublier cette expérience parisienne bien mitigée pour les deux parties. "Je veux retrouver l'odeur des terrains (...) Je compte les jours en attendant que le mercato ouvre ses portes."

Sur son état physique, celui qui a remporté la Ligue des champions en 2014 et 2016 tient à rassurer sur ses capacités. "En plus de l'entraînement collectif, je travaille tous les jours avec un coach personnel. J'ai perdu 7 kilos. J'ai retrouvé mon poids de forme, celui que j'avais avant ma blessure au genou."