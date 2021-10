PSG : Javier Pastore valide le choix de Lionel Messi

L'Argentin considère que son compatriote a fait le bon choix en rejoignant le club de la capitale cet été.

Deux mois après, beaucoup ont toujours du mal à y croire : Lionel Messi est bel et bien devenu un joueur du Paris Saint-Germain cet été. Auteur de son premier but avec le club de la capitale contre Manchester City, l'Argentin s'adapte petit à petit à sa nouvelle vie parisienne. Dans une interview accordée à RMC, Javier Pastore est revenu sur le choix de Lionel Messi de signer au Paris Saint-Germain cet été. Si ce choix l'a tout de même un peu surpris, il considère que c'est le bon.

"J’ai été un peu surpris (de sa signature au PSG, ndlr) parce que je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone, Quand la nouvelle est sortie qu’il ne pouvait pas rester, je savais déjà que l’unique équipe qui pouvait le prendre, c’était le PSG. Pas seulement pour l’argent, mais aussi pour la ville, la qualité de vie et beaucoup de choses. C’était la meilleure option pour lui de rejoindre le PSG. Maintenant, on est supporter non seulement du PSG, mais aussi de Messi. C’est un club où j’ai joué et ça me fait plaisir que le meilleur joueur du monde y joue aussi", a analysé Javier Pastore.

"Ce sont des joueurs qui transmettent quelque chose même en les regardant. Il n’y en a pas beaucoup comme ça. C’est un joueur extraordinaire. Il peut faire une action pour gagner un match, on l’a vu lors du dernier match de Champions League (contre Manchester City), il a fait une accélération, une passe et a marqué comme si c’était facile de jouer au foot. Il peut faire la différence tout seul. Même s’il a 35 ans, on continue de voir qu’il peut faire la différence", a ajouté El Flaco.

"Ma dernière venue au Parc ? J'avais envie de pleurer"

Javier Pastore a loué le professionnalisme de Lionel Messi : "J’avais 19 ans quand j’ai commencé en équipe nationale (29 sélections, 2 buts) et je le voyais déjà aux entraînements, à la musculation. Tu sais que c’est le meilleur joueur du monde et tu le vois s’entraîner deux heures avant, à la salle de musculation, il fait ses trucs. Quand tu vois ça, ça veut dire que les jeunes ou nous - les joueurs normaux - avons besoin de faire ça beaucoup plus pour être à côté de lui. C’est une chose que les joueurs comme Leo transmettent".

Première recrue majeure de l'ère QSI, Javier Pastore, aujourd'hui à Elche, conserve une place particulière dans le coeur des supporters parisiens. Auteur de débuts canons avec le PSG, l'Argentin s'est vite mis le public du Parc des Princes dans la poche et beaucoup ont toujours énormément de respect et d'amour pour lui. Cet été, Javier Pastore avait d'ailleurs reçu un bel accueil lorsqu'il était venu au Parc des Princes pour assister à la présentation de Lionel Messi. Un souvenir qu'il n'oublie pas.

"C'est magnifique. On me démontre encore beaucoup d'amour. Sincèrement. Je me rappelle même de mes premiers matchs au Parc, c'était exceptionnel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me touche beaucoup. La dernière fois au Parc avec les supporters, c'était impressionnant. J'avais envie de pleurer, mais je n'y arrive pas devant les gens. Ça ne sort pas! Mais quand je suis arrivé à l'hôtel avec ma femme, j'ai été très touché. C'était une sensation exceptionnelle", a conclu Javier Pastore.