PSG - Inter Milan : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

Le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan ce samedi. Chaîne TV, stream, compo... Goal vous dit tout sur cette rencontre amicale.

Le PSG affronte l' , ce samedi après-midi (13h30) dans le cadre de sa préparation estivale. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel va disputer son troisième match de pré-saison après son premier succès probant face au Dynamo Dresde, et son match nul face à (1-1).

Match - Inter Milan Date Samedi 27 juillet 2019 Coup d'envoi 13:30

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , PSG - Inter Milan est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante beIN Sports 2.

Chaîne TV Streaming beIN Sports 2 Oui (beIN Connect)

Compositions et infos d'équipes

Position Le groupe du PSG Gardiens Areola, Trapp, Bulka, Innocent Défenseurs Kehrer, Mbe Soh, Nsoki, Kouassi, Bernat, Kurzawa, Bakker, Zagre, Meunier, Yapi, Diallo, Dagba Milieux Verratti, Herrera, Aouchiche, Toufiqui, Draxler, Sarabia, Hemans Attaquants Mbappé, Jesé, Güçlü, Cavani

11 titulaire probable du PSG : Areola – Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat – Verratti, Herrera, Sarabia, Draxler – Mbappé, Cavani

Principaux absents : Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Eric Choupo-Moting (retours de compétition internationale), Neymar (reprise), Riman (soins), Kimpembe (blessure).

L'article continue ci-dessous

Avant-match

Pour son premier match de préparation, le club champion de France avait battu le Dynamo Desde sur un score très large (1-6), et avait ensuite marqué le pas face aux Allemands de Nuremberg (1-1). Toujours invaincu dans sa préparation et en rôdage, le Paris Saint-Germain devra cette fois faire face à un adversaire d'un tout autre calibre, face à l'Inter Milan d'Antonio Conte. Il s'agira donc d'un test grandeur nature pour les Français.

Si une nouvelle fois, les supporters parisiens devront attendre pour observer les Sud-Américains (Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria et Paredes), toujours en vacances après leurs joutes internationales, Abdou Diallo, la dernière recrue du club, a été retenu dans le groupe et pourrait faire ses débuts avec le PSG, tandis qu'Edinson Cavani pourrait lui aussi jouer et même disputer la rencontre.

Neymar sera absent car en "reprise" selon le club.