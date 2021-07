PSG - Idrissa Gueye : "On a très bien travaillé"

À deux jours du Trophée des Champions face au LOSC, le milieu de terrain du PSG a souligné le bon travail effectué durant la préparation estivale.

Habitué à tout remporter ou presque à l'échelle nationale, le Paris Saint-Germain a été devancé par le LOSC la saison dernière. Malgré une équipe construite pour remporter la Ligue 1 et tutoyer les sommets de l'Europe, le club de la capitale a dû se contenter d'une place de dauphin, tombé sur des Lillois accrochés à leur rêve.



Dimanche soir, les deux formations vont se retrouver pour le traditionnel Trophée des Champions. Le PSG a bien l'intention de remporter son premier titre de l'exerice 2021-22. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain Idrissa Gueye a annoncé un PSG "avec beaucoup d'envie et de détermination".

"C'était une prépa particulière"

Aujourd'hui joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye a porté les couleurs du LOSC par le passé. Dimanche soir, il espère voir une équipe francilienne capable de mettre à profit tout le bon travail réalisé cet été pendant la préparation. "C'était une prépa particulière avec beaucoup de jeunes qui étaient là pour travailler. On a très bien travaillé physiquement, tactiquement, techniquement", a confié le Sénégalais, qui a même hérité du brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos.



"Le brassard appartient à Marqui, tout le monde le sait. J'étais très content de l'avoir porté. C'est un bon signe de confiance que le coach m'a fait. Je suis content d'avoir pu diriger ces jeunes, surtout sur le terrain et en dehors", s'est félicité Idrissa Gueye, avant d'aborder l'arrivée de Georginio Wijnaldum, une concurrence de taille.



"C'est un très bon joueur que j'ai connu quand j'étais à Everton et lui à Liverpool. C'est un joueur de qualité de plus pour l'équipe. La concurrence, c'est ce qu'il faut dans les grandes équipes. Tout le monde travaillera dur pour l'équipe. Le plus important c'est l'équipe, les individualités ça vient après", a déclaré le Parisien.