PSG - Icardi, Tuchel, Gueye, Meunier... Toutes les réactions après la victoire en Turquie (0-1)

Après un match disputé d'un bout à l'autre, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Galatasaray. Retrouvez toutes les réactions des Parisiens.

Thomas Meunier (défenseur du PSG, RMC Sport) : "C'est une soirée parfaite aussi par rapport au résultat du Real et de Bruges. Ce 2-2 nous permet d'avoir quatre points d'avance sur notre dauphin tout simplement. Pour le reste, ici, on savait que ça n'allait pas être évident et on a vu l'apport du 12e homme, clairement, avec une ambiance qui s'intensifie à chaque possession de balle. Cela joue psychologiquement pour l'équipe à domicile donc, systématiquement, on encaisse. Mais je suis vraiment content de l'équipe, on s'est battu, on a été au duel, on a résisté et on a eu un tas d'opportunités. Cela aurait pu être 0-2 ou 0-3 à un moment mais la mentalité était là et c'est ce qu'il y a de plus important."

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG, RMC Sport) : "On a montré beaucoup de maturité. On a essayé de jouer, de sortir les ballons... C'est toujours compliqué de venir prendre les trois points ici, on est content. On est attendu, tout le monde sait comment jouer contre nous. C'est toujours difficile de bien sortir les ballons, il faut varier notre jeu. La défense centrale est rassurante, ils sont là pour assurer la sécurité."

Eric Maxim Choupo-Moting (attaquant du PSG) : "On savait que ce serait difficile, surtout avec ce public. Mais ça fait vraiment du bien de gagner des matches comme ça."

Mauro Icardi (attaquant du PSG) : "Sincèrement, je suis très content. Notamment du match effectué par l’équipe. Je suis heureux d’avoir marqué ce but qui offre la victoire. Il faut continuer à travailler pour la suite. Je récupère. Je ne suis pas encore à 100 % mais avec un but, les douleurs passent. Je vais tenter de bien récupérer et jouer le prochain match de la meilleure manière possible. Tout va bien. L’adaptation a été très bonne. Arriver dans une équipe avec autant de joueurs qui parlent espagnol m’a facilité l’adaptation. Jouer avec des joueurs de ce niveau, avec de telles qualités, oui, c’est plus facile pour n’importe qui. Il y a aussi Angel (Di Maria), Pablo (Sarabia), qui sont rapides, techniques, qui manient bien le ballon. C’est plus simple pour chaque action, les mouvements. Ils voient tout une seconde avant et ça aide l’attaquant à conclure devant le but. Ça a été un super match. Nous savions que l’ambiance ressemblerait à cela. Ce n’est pas difficile (de se concentrer). Nous sommes professionnels et nous sommes là pour vivre ces ambiances, bonnes ou hostiles".

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG) : "On a fait un match avec beaucoup de personnalité. Tout le monde pense que c'est facile de gagner ici, mais non c'est difficile. On a souffert tous ensemble, et je suis content."

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, RMC Sport) : “On a encore une fois gagné 1-0. C’était très serré mais c’est mérité. C’était un match difficile. a joué avec courage et intensité. On a oublié de mettre un ou deux buts dans les 20 premières minutes. L’équipe a fait une performance énorme. Ils ont combattu tous ensemble et nous sommes très heureux de ça. Les trois au milieu ont été très bons, j’aime beaucoup ce mix, ça équilibre bien la formation, ils donnent de l’intensité, ils sont fiables… C’est bien pour combattre, mais aussi pour jouer. Di Maria ? Il a été bon mais il peut marquer deux fois tout de même, on a manqué de précision… Il est toujours prêt à souffrir, à faire le travail de premier défenseur. Il est en forme. L’entrée de Mbappé ? On ne peut pas trop attendre de lui, il n’a pas encore assez de temps de jeu. C’était la première fois qu’il était blessé pendant quelques semaines, c’est nouveau pour lui. Mauro était prêt à débuter, il a travaillé beaucoup, c’est l’essentiel.”

Younès Belhanda (milieu de terrain de Galatasaray) : "Contre ces équipes-là, une simple inattention fait but. On a montré une belle image de notre club ce soir. On n'a pas démérité. On a su montrer nos qualités, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions mais dans le jeu sur le pressing on a été bon. Impressionné par le PSG ? Pas tant que ça, on a vu qu'ils avaient imposé un gros pressing au . Contre nous ils n'ont pas réussi à le faire autant que face à Madrid. On a su les presser nous aussi, mais au final ils ont des joueurs de qualité et ça fait 1-0. Je pense que c'est trop tôt pour dire s'ils peuvent gagner la . Chaque année on dit ça avec Paris, c'est trop tôt".

