PSG, Icardi : "Les attaquants du PSG sont des Fuoriclasse"

L'attaquant international argentin s'est montré louangeur sur ses coéquipiers dans un entretien au Figaro. Il évoque également son ambition.

Évoquant son intégration et son acclimatation au PSG, Mauro Icardi a été sondé sur son ambition qui converge avec celle du PSG, où il est prêté cette saison depuis l' . Icardi dit d'ailleurs avoir reçu un accueil chaleureux de la part des joueurs mais aussi du public parisiens :

PSG, Idrissa Gueye arrêté dix jours

L'article continue ci-dessous

"Je connaissais déjà certains joueurs, cela a facilité les choses. J’avais eu Marco (Verratti) au téléphone avant mon arrivée. Il m’a donné un coup de main pour m’installer, j’ai un bon feeling avec lui en dehors et sur le terrain. J’ai aussi voyagé à avec Kylian (Mbappé, pour assister en tribunes à OL-PSG). La vérité, c’est que ce groupe de joueurs est vraiment excellent. Beaucoup parlent italien et espagnol, on se comprend tous. Je me sens très bien depuis mon premier jour ici. J’ai aussi été surpris par l’accueil du Parc des Princes. Dès mon premier échauffement, les supporteurs m’ont témoigné beaucoup d’affection. Je ne m’y attendais pas.", a estimé l'attaquant argentin.

"Ce sont tous des joueurs de très haut niveau. Sur le terrain, c’est très très fort. C’est un plaisir d’évoluer parmi autant de fuoriclasse. Ils peuvent faire la différence à tout moment, y compris dans les dernières minutes, comme Neymar l’a fait contre et à Lyon.", a dit Icardi.

L'homme aux 124 buts en 219 matchs avec l’Inter a évoqué son avenir, lui qui veut surtout profiter de l'instant présent et être performant : "Je suis au PSG cette saison et mon objectif est de donner le meilleur de moi-même pour ce maillot. À la fin du championnat, vers mai ou juin, nous verrons ce qui se passe. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Je veux profiter de cette saison, marquer et faire gagner le PSG."