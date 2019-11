PSG, Icardi : "Je ferai tout pour rester"

Prêté par l'Inter Milan au Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin a confié son envie de rester dans la capitale française.

Recruté cet été à l' sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à hauteur de 70 millions d'euros, Mauro Icardi s'est très rapidement adapté au . L'attaquant argentin a profité de la blessure d'Edinson Cavani pour faire ses preuves et entrer dans le coeur des supporters. Auteur de sept buts en huit matches, Mauro Icardi s'est imposé dans le onze de Thomas Tuchel et aurait d'ores et déjà convaincu le PSG de lever l'option d'achat. Dans une interview accordée à RMC Sport, Mauro Icardi a confessé qu'il aimerait rester au PSG.

"Je dois faire mes preuves sur le terrain. Nous avons passé un bon mois d'octobre mais il reste tant à faire. Je dois continuer à faire mes preuves ces prochains mois. Nous verrons en fin de saison si je reste. Je veux faire de bonnes choses, je suis venu pour ça. De toute évidence, jouer pour une équipe comme le PSG est très important. C'est une des meilleures équipes du monde. C'est un palier dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici", a expliqué Mauro Icardi.

"Ce que m'a dit Leonardo a été très important"

L'attaquant argentin a révélé comment Leonardo l'a convaincu de rejoindre Paris : "Nous avons discuté avec Leonardo au téléphone. Il m'a dit que je pourrais devenir un joueur important d'une équipe car j'étais écarté à l'Inter. Il m'a demandé de venir, d'aider l'équipe. Je voulais jouer au haut niveau. J’ai reçu beaucoup de propositions d'autres équipes, mais pouvoir venir à Paris, ça n'arrive pas tous les jours. Et ce que m'a dit Leonardo a été très important".

Mauro Icardi a rendu hommage à Edinson Cavani et n'écarte pas de pouvoir former un duo redoutable avec l'Uruguayen : "Je connais Edi depuis très longtemps. Nous nous étions déjà affrontés en il y a longtemps, a déclaré l’ancien intériste lors de l’émission Breaking Foot. Edi est un joueur extraordinaire, qui a marqué l’histoire du PSG. Il a tellement fait ici. Je suis arrivé ici, je veux apporter ma contribution, mais c’est l’entraîneur qui devra décider".

"Tous les deux, on travaille pour le bien de l’équipe. C’est ce qu’on se dit tout le temps, sur et en dehors du terrain. Edi et moi, nous sommes deux attaquants, nous aimons marquer des buts. Nous pouvons jouer ensemble si l’entraîneur le décide, mais ce n’est pas à nous de prendre cette décision. Nous pouvons tous être complémentaires sur le terrain. Mais à la fin, c’est l’entraîneur qui décide. C’est son travail", a conclu l'ancien de l'Inter Milan.