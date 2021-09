PSG : Herrera se prononce sur l'avenir de Kylian Mbappé

Un actuel coéquipier du champion du monde 2018 pense qu'un succès en 2021-22 pourrait convaincre l'attaquant superstar de rester dans la capitale.

Ander Herrera pense qu'il est possible de convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat au Paris Saint-Germain. Un transfert estival hors du Parc des Princes n'a jamais été envisagé pour l'attaquant français, comme l'a rappelé Leonardo à Canal Plus cette semaine. Le Real Madrid a cherché à arracher le joueur de 22 ans au PSG, Goal confirmant qu'une offre de 220 millions d'euros avait été déposée à la fin de la dernière période de recrutement.

Cette offre a été rejetée, et des efforts ont été faits dans la capitale française pour prolonger un atout précieux avec un nouveau contrat. Ander Herrera pense qu'un succès en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison incitera l'attaquant superstar à rester. Herrera a déclaré à El Larguero lorsqu'il a été interrogé sur les discussions de sortie autour de Mbappé et les chances qu'il reste en place : " J'avais l'intuition qu'il allait rester cet été".

"Ce que le club nous a toujours dit, c'est que Kylian Mbappé allait rester. Je lui ai demandé deux semaines avant la fermeture du marché des transferts et il m'a dit 'je suis là'. Tout ce que j'ai vu dans la presse ne s'est pas marié avec ce qui s'est passé ici. Ce qui se passe cette saison peut avoir une incidence sur le fait que Kylian Mbappé reste", a ajouté le milieu de terrain espagnol en grande forme lors des dernières rencontres du PSG.

Comment Messi s'est-il installé ?

Mbappé est maintenant l'un des trois attaquants emblématiques du PSG, le Français s'alignant aux côtés de Neymar et de Lionel Messi, six fois Ballon d'Or. Le légendaire Argentin a effectué un transfert stupéfiant à Paris en tant qu'agent libre à l'expiration de son contrat avec le FC Barcelone. Herrera fait partie de ceux qui espèrent que l'un des plus grands joueurs de tous les temps sera une source d'inspiration supplémentaire en 2021-22.

"Dans le football, il y a différents types de leadership. Il y a ceux qui parlent beaucoup, un capitaine qui encourage et puis il y a les leaders qui montrent l'exemple. C'est le cas de Leo. Quand il arrive à Paris et qu'il est le premier à être dans le gymnase, quand il ne l'est pas et qu'il prend le temps de plaisanter avec les autres, c'est un exemple de leadership. Voir que le meilleur du monde ne fait pas d'économies fait dire aux plus jeunes : S'il est comme ça, on doit le suivre", a analysé Herrera.

Ramos aura-t-il un impact ?

Outre Lionel Messi, le PSG a également fait l'acquisition de Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid, qui a fait ses preuves au plus haut niveau. Le défenseur espagnol n'a pas encore fait d'apparition avec le club, alors qu'il cherche à surpasser ses problèmes physiques, mais Herrera est ravi d'avoir un compatriote à bord.

"Il a une envie folle de jouer. C'est un leader et un gagnant. Il a joué 99 % des matches de sa carrière et je ne veux pas lui imposer un fardeau trop lourd en lui demandant davantage. Nous voulons vraiment le voir avec nous. Je suis sûr que lorsqu'il reviendra, il ne se trompera pas à nouveau", a conclu le milieu de terrain espagnol.