PSG, Gueye : "Tuchel m'a permis de passer un nouveau cap"

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est heureux de pouvoir évoluer sous les ordres du technicien allemand.

Six mois après, Idrissa Gueye a finalement vu son souhait exaucé et a rejoint le lors du mercato estival. Fortement désiré par Thomas Tuchel pour venir renforcer l'entrejeu du club de la capitale, le milieu de terrain passé par s'est rapidement adapté chez le champion de en titre et a déjà montré de très belles promesses lors de ses première apparitions. En rejoignant le PSG, Idrissa Gueye est conscient qu'il entre dans une nouvelle dimension.

Dans une interview accordée à PSG.fr, Idrissa Gueye a encensé Thomas Tuchel : "J’ai été surpris, cela m’a fait plaisir. C’est l’aboutissement du travail réalisé depuis des années. Et voir un coach dire : "c’est ce joueur-là qu’il me faut, c’est lui que je veux", je ne m’y attendais pas du tout. Rien que de recevoir un appel de sa part, pouvoir échanger avec lui, montre sa personnalité, mais le côtoyer tous les jours à l’entraînement est encore mieux.

"La C1, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu"

L'article continue ci-dessous

"Tout le monde sait que c’est un bon coach mais, en dehors du coach, c’est une très bonne personne qui sait gérer son groupe, qui discute avec les joueurs. Dès que je suis arrivé, il m’a dit de rester comme je suis, de ne surtout pas changer, d’essayer de donner cette image au groupe. Au niveau football, cela m’a permis de changer de niveau, de passer un nouveau cap. Je veux continuer ma progression et apporter ce que je peux à cette équipe", a ajouté l'international sénégalais.

Idrissa Gueye est revenu sur ses deux premiers matches avec le Paris Saint-Germain : "Premièrement, c’étaient deux beaux matches vu qu’on a gagné les deux ! Pour moi, jouer dans ce stade, pour cette équipe, et être entouré de grands joueurs comme Marco Verratti, que j’apprécie beaucoup, est un plaisir. C’est un joueur exceptionnel pour moi. Je vais continuer à apprendre à ses côtés parce que c’est un joueur exceptionnel".

Enfin, l'ancien milieu de terrain de a hâte de découvrir la la semaine prochaine avec une affiche de gala face au : "C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ! Jouer cette compétition est le rêve de chaque joueur. C’est juste la plus grande compétition des clubs. Ce sera un match plaisant, on va essayer de prendre du plaisir mais, surtout, en donner aux supporters et faire le maximum pour gagner le match".